https://ria.ru/20210523/aeroport-1733507813.html

Чернышенко призвал учесть в проекте аэропорта "Елизово" рост турпотока

Чернышенко призвал учесть в проекте аэропорта "Елизово" рост турпотока - РИА Новости, 23.05.2021

Чернышенко призвал учесть в проекте аэропорта "Елизово" рост турпотока

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил скорректировать проект строительства нового здания аэровокзала аэропорта "Елизово" в... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-23T09:28

2021-05-23T09:28

2021-05-23T09:28

дмитрий чернышенко

аэропорты регионов

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733506945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c4abaa1ca86703b001754d2879af5c4.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил скорректировать проект строительства нового здания аэровокзала аэропорта "Елизово" в Петропавловске-Камчатском, расширив его пропускную способность с учетом планируемого роста турпотока на Камчатку.Вице-премьер ознакомился с проектом аэропортового комплекса."Понятно, что вы в этой концепции уже будете развивать. Если бы чуть дальше вынесли "лучи", то была бы возможность на парковочные места парковать по два самолета к одному "лучу"… Это могло бы увеличить в два раза пропускную способность. С теми объемами турпотока, которые мы планируем, - аэропорт отстает от них. Здесь явно нужно вам подумать... Парковка, по ощущениям, маловата, по опыту. Под тот турпоток, который будет, 1,5 миллиона (пассажиров в год - ред.), мало - у нас точно будет больше", - сказал Чернышенко.Он отметил, что нужно еще смотреть транспортную схему, пропускную способность, добавив, что сам проект хаба красивый.Исполнительный директор АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" Сергей Бубнов рассказал, что ноябре 2023 года по контракту планируется сдача строительной части, еще три-четыре месяца займет процедура сертификации. Ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы намечены на первый квартал 2024 года.Генеральным подрядчиком на строительство нового здания аэровокзала площадью 40 тысяч квадратных метров является Crocus Group. Новое здание аэровокзала будет оснащено четырьмя телетрапами, парковкой на более чем 900 машиномест, гостиничным комплексом на 120 номеров, а также административным зданием и инженерным блоком. Пропускная способность терминала составит 1,5 миллиона пассажиров в год.Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) - главные воздушные ворота Камчатского края, входит в холдинг "Аэропорты регионов". Является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира. В 2019 году обслужил 759 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20210520/geyzery-1733100093.html

https://ria.ru/20210520/kamchatka-1733070233.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, аэропорты регионов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество