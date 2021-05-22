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Юлию Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде
Юлию Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде - РИА Новости, 22.05.2021
Юлию Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде
Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде, ей вменяют неповиновение полиции, рассказал сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T20:41
2021-05-22T20:41
юлия галямина
великий новгород
происшествия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде, ей вменяют неповиновение полиции, рассказал сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.Инцидент произошел во мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", запланированном на 22 и 23 мая."Ее просто задержали, посадили в машину и привезли в ОВД", — сказал юрист.В свою очередь, представитель Галяминой Николай Касьян уточнил, что сотрудники правоохранительных органов зашли в зал заседания "под предлогом пересчитать участников"."Там должно быть до 30, а в зале находилось 25 человек", — заявил он агентству.Позднее Бирюков сообщил, что на Галямину будут составлять протокол по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). по этой статье ей может грозить арестПо его словам, клиентку на ночь оставят в полиции до суда, время заседания пока не назначили.В конце декабря Тверской суд Москвы признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК России ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее ее лишили статуса депутата.
https://ria.ru/20210313/zaderzhaniya-1601077768.html
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юлия галямина, великий новгород, происшествия

Юлию Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде

20:41 22.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Галямина
Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде, ей вменяют неповиновение полиции, рассказал сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.
Инцидент произошел во мероприятия для независимых депутатов "Земский съезд", запланированном на 22 и 23 мая.
"Ее просто задержали, посадили в машину и привезли в ОВД", — сказал юрист.
В свою очередь, представитель Галяминой Николай Касьян уточнил, что сотрудники правоохранительных органов зашли в зал заседания "под предлогом пересчитать участников".
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На форуме депутатов в Москве задержали около 200 человек
"Там должно быть до 30, а в зале находилось 25 человек", — заявил он агентству.
Позднее Бирюков сообщил, что на Галямину будут составлять протокол по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). по этой статье ей может грозить арест
По его словам, клиентку на ночь оставят в полиции до суда, время заседания пока не назначили.
В конце декабря Тверской суд Москвы признал Юлию Галямину виновной по статье 212.1 УК России ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Позднее ее лишили статуса депутата.
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