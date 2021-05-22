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В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала
В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала - РИА Новости, 22.05.2021
В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала
Мужчину, которого подозревают в осквернении мемориала советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, задержали в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:11
2021-05-22T11:11
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Мужчину, которого подозревают в осквернении мемориала советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, задержали в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.В пятницу в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов в микрорайоне Чкаловск города Калининграда."Сегодня подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он уроженец Кемеровской области, ранее неоднократно судим", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщили в пресс-службе, прокуратура взяла на контроль ход проверки. Учитывая общественную значимость, прокурором Центрального района Калининграда материал доследственной проверки инцидента изъят из органов полиции и передан для дальнейшего разбирательства в следственные органы СК России по Калининградской области.По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения), максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Калининградской области, отметили в ведомстве.
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала

11:11 22.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Мужчину, которого подозревают в осквернении мемориала советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, задержали в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.
В пятницу в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов в микрорайоне Чкаловск города Калининграда.
"Сегодня подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он уроженец Кемеровской области, ранее неоднократно судим", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, прокуратура взяла на контроль ход проверки. Учитывая общественную значимость, прокурором Центрального района Калининграда материал доследственной проверки инцидента изъят из органов полиции и передан для дальнейшего разбирательства в следственные органы СК России по Калининградской области.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения), максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Калининградской области, отметили в ведомстве.
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