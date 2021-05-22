https://ria.ru/20210522/zaderzhanie-1733433211.html

В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала

В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала - РИА Новости, 22.05.2021

В Калининграде задержали подозреваемого в осквернении мемориала

Мужчину, которого подозревают в осквернении мемориала советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, задержали в субботу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:11

2021-05-22T11:11

2021-05-22T11:11

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Мужчину, которого подозревают в осквернении мемориала советским воинам в микрорайоне Чкаловск в Калининграде, задержали в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.В пятницу в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе на братской могиле советских воинов в микрорайоне Чкаловск города Калининграда."Сегодня подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Он уроженец Кемеровской области, ранее неоднократно судим", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как сообщили в пресс-службе, прокуратура взяла на контроль ход проверки. Учитывая общественную значимость, прокурором Центрального района Калининграда материал доследственной проверки инцидента изъят из органов полиции и передан для дальнейшего разбирательства в следственные органы СК России по Калининградской области.По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения), максимальное наказание по которой до пяти лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Калининградской области, отметили в ведомстве.

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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия