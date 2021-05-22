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Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась
Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась - РИА Новости, 22.05.2021
Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась
На внешней стороне 37 километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T21:09
2021-05-22T21:09
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На внешней стороне 37 километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 37 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. После столкновения один из автомобилей загорелся. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение по внешней стороне МКАД затруднено на 4 километра.
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РИА Новости
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авто, москва, происшествия

Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась

21:09 22.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На внешней стороне 37 километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 37 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. После столкновения один из автомобилей загорелся. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение по внешней стороне МКАД затруднено на 4 километра.
 
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