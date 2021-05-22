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Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась

Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась - РИА Новости, 22.05.2021

Три машины столкнулись на МКАД на юго-западе Москвы, одна загорелась

На внешней стороне 37 километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T21:09

2021-05-22T21:09

2021-05-22T21:09

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. На внешней стороне 37 километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 37 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. После столкновения один из автомобилей загорелся. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что движение по внешней стороне МКАД затруднено на 4 километра.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия