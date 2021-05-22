https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733459275.html

В Европе объяснили снижение темпов вакцинации

В Европе объяснили снижение темпов вакцинации - РИА Новости, 22.05.2021

В Европе объяснили снижение темпов вакцинации

Исполнительный директор фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что в снижении темпов вакцинации против коронавируса в Европе виновата не... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:46

2021-05-22T15:46

2021-05-22T18:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

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еврокомиссия

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сша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Исполнительный директор фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что в снижении темпов вакцинации против коронавируса в Европе виновата не его фирма, а недостаточное инвестирование, сообщает газета Financial Times.Европейская комиссия 26 апреля сообщила, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз."Он (Сорио) предположил, что замедление массовой вакцинации в Европе произошло не по вине AstraZeneca, а из-за менее активного инвестирования", - пишет газета."(В США) – высокие показатели вакцинации, но у них нет нашей вакцины. Поэтому, если в Европе проблема – в нашей вакцине, скажите, как США удалось достичь таких высоких показателей вакцинации?" - сказал Сорио в интервью изданию.Комментируя ситуацию с поставками вакцины в Европу, Сорио отметил, что ее можно рассматривать с положительной стороны, несмотря на то, что поставлено меньше доз, чем ожидалось. "Можно рассматривать ситуацию с отрицательной стороны: мы поставили меньше, чем ожидали поставить в Европу. Можно посмотреть на ситуацию с положительной стороны: мы поставили больше 400 миллионов доз (в разные страны по всему миру) и спасли десятки тысячи жизней", - сказал он.Представитель ЕК ранее заявлял, что ряд положений контрактов с AstraZeneca не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг". Начало рассмотрения жалобы ЕК в суде Брюсселя ожидается 26 мая.В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.

https://radiosputnik.ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733448786.html

https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html

брюссель

европа

сша

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , брюссель, еврокомиссия, евросоюз, европа, сша