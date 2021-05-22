В Европе объяснили снижение темпов вакцинации
15:46 22.05.2021 (обновлено: 18:54 22.05.2021)
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Исполнительный директор фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что в снижении темпов вакцинации против коронавируса в Европе виновата не его фирма, а недостаточное инвестирование, сообщает газета Financial Times.
Европейская комиссия 26 апреля сообщила, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз.
"Он (Сорио) предположил, что замедление массовой вакцинации в Европе произошло не по вине AstraZeneca, а из-за менее активного инвестирования", - пишет газета.
"(В США) – высокие показатели вакцинации, но у них нет нашей вакцины. Поэтому, если в Европе проблема – в нашей вакцине, скажите, как США удалось достичь таких высоких показателей вакцинации?" - сказал Сорио в интервью изданию.
Комментируя ситуацию с поставками вакцины в Европу, Сорио отметил, что ее можно рассматривать с положительной стороны, несмотря на то, что поставлено меньше доз, чем ожидалось. "Можно рассматривать ситуацию с отрицательной стороны: мы поставили меньше, чем ожидали поставить в Европу. Можно посмотреть на ситуацию с положительной стороны: мы поставили больше 400 миллионов доз (в разные страны по всему миру) и спасли десятки тысячи жизней", - сказал он.
Представитель ЕК ранее заявлял, что ряд положений контрактов с AstraZeneca не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг". Начало рассмотрения жалобы ЕК в суде Брюсселя ожидается 26 мая.
В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.