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https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733430990.html
Глава "Вектора" назвал отказ от вакцинации игрой в русскую рулетку
Глава "Вектора" назвал отказ от вакцинации игрой в русскую рулетку - РИА Новости, 22.05.2021
Глава "Вектора" назвал отказ от вакцинации игрой в русскую рулетку
Отказ от вакцинации против нового коронавируса схож с игрой в русскую рулетку, считает генеральный директор государственного научного центра вирусологии и... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:58
2021-05-22T10:58
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Отказ от вакцинации против нового коронавируса схож с игрой в русскую рулетку, считает генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максютов.В субботу экспертам марафона "Новое знание" на площадке в Новосибирске студенты задали вопрос, настолько ли необходима вакцинация или молодым людям проще переболеть COVID-19."Статистика подтверждает, что молодые люди действительно переносят ковид чуть легче, чем пожилые. Но при этом все равно фиксируется значительное количество тяжелых и летальных случаев. Это вопрос каждого конкретного гражданина. Если он готов сыграть в русскую рулетку, то он может это сделать. Вакцинация - это безопасный способ получить необходимую защиту", - сказал Максютов.В свою очередь, создатель вакцины "Спутник V", заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сказал, что ведущим разговоры о том, как могут плохо работать вакцины, нужно один раз увидеть умирающего от нехватки кислорода человека."Смерти очень тяжелые. Да, можно говорить, что вакцина это страшно, но 3% летальности, 30% тяжелых случаев… Можно разыграть эту ситуацию, но по сравнению с одним случаем на миллион нежелательных явлений (от вакцинации - ред.) это несопоставимые цифры. Поэтому это выбор каждого", - сказал он.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество

Глава "Вектора" назвал отказ от вакцинации игрой в русскую рулетку

10:58 22.05.2021
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Карачи
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Отказ от вакцинации против нового коронавируса схож с игрой в русскую рулетку, считает генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максютов.
В субботу экспертам марафона "Новое знание" на площадке в Новосибирске студенты задали вопрос, настолько ли необходима вакцинация или молодым людям проще переболеть COVID-19.
"Статистика подтверждает, что молодые люди действительно переносят ковид чуть легче, чем пожилые. Но при этом все равно фиксируется значительное количество тяжелых и летальных случаев. Это вопрос каждого конкретного гражданина. Если он готов сыграть в русскую рулетку, то он может это сделать. Вакцинация - это безопасный способ получить необходимую защиту", - сказал Максютов.
В свою очередь, создатель вакцины "Спутник V", заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сказал, что ведущим разговоры о том, как могут плохо работать вакцины, нужно один раз увидеть умирающего от нехватки кислорода человека.
"Смерти очень тяжелые. Да, можно говорить, что вакцина это страшно, но 3% летальности, 30% тяжелых случаев… Можно разыграть эту ситуацию, но по сравнению с одним случаем на миллион нежелательных явлений (от вакцинации - ред.) это несопоставимые цифры. Поэтому это выбор каждого", - сказал он.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
 
 
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