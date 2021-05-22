https://ria.ru/20210522/vaktsina-1733423468.html

Центр Гамалеи исследует "Спутник V" на онкобольных

Центр Гамалеи исследует "Спутник V" на онкобольных - РИА Новости, 22.05.2021

Центр Гамалеи исследует "Спутник V" на онкобольных

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует до конца года начать и провести большую часть клинических... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T09:10

2021-05-22T09:10

2021-05-22T09:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

денис логунов

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коронавирус covid-19

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

общество

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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует до конца года начать и провести большую часть клинических испытаний вакцины "Спутник V" на людях с онкологией, сообщил журналистам в субботу создатель вакцины, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов."До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах - ред.), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах", - сказал он в кулуарах марафона "Новые знания".Ученый отметил, что клинические исследования "не короткая история" и обычно они занимают год-два."Как утвердит регулятор… Мы должны выйти с протоколом, мы его подготовили, в ближайшее время в соответствии с этим протоколом мы зайдем в Минздрав, и уже Минздрав определит, сколько будет длиться это исследование. Минимум год или два", - сказал Логунов.

https://ria.ru/20210520/privivka-1733117009.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество