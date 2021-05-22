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Центр Гамалеи исследует "Спутник V" на онкобольных
Центр Гамалеи исследует "Спутник V" на онкобольных - РИА Новости, 22.05.2021
Центр Гамалеи исследует "Спутник V" на онкобольных
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует до конца года начать и провести большую часть клинических... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:10
2021-05-22T09:10
2021-05-22T09:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует до конца года начать и провести большую часть клинических испытаний вакцины "Спутник V" на людях с онкологией, сообщил журналистам в субботу создатель вакцины, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов."До конца года планируется утвердить протокол (исследований вакцины на онкопациентах - ред.), начать и провести значимую часть исследований. Это сейчас у нас в планах", - сказал он в кулуарах марафона "Новые знания".Ученый отметил, что клинические исследования "не короткая история" и обычно они занимают год-два."Как утвердит регулятор… Мы должны выйти с протоколом, мы его подготовили, в ближайшее время в соответствии с этим протоколом мы зайдем в Минздрав, и уже Минздрав определит, сколько будет длиться это исследование. Минимум год или два", - сказал Логунов.
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вакцинация россиян от covid-19, денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество