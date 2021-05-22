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Бразилия получила недостающие документы для импорта "Спутника V"
Бразилия получила недостающие документы для импорта "Спутника V" - РИА Новости, 22.05.2021
Бразилия получила недостающие документы для импорта "Спутника V"
Бразильские штаты Мараньян и Баия передали санитарному регулятору Anvisa недостающие документы для импорта российской вакцины против COVID-19 "Спутник V",... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T03:13
2021-05-22T03:13
вакцина "спутник v"
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Бразильские штаты Мараньян и Баия передали санитарному регулятору Anvisa недостающие документы для импорта российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", говорится в сообщении на сайте Anvisa.Отмечается, что дополнительная документация будет рассмотрена в рамках запроса на импорт российской вакцины со стороны штатов Баия, Мараньян, Сеара, Сержипи и Пернамбуку. Другую аналогичную заявку направил ранее Межрегиональный консорциум развития Бразилии.В конце апреля бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины назвали это решение политизированным и не имеющим ничего общего с доступом регулятора к информации. По их словам, это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины "Спутник V": министр отметил, что США не скрывают того, что пытаются оказать давление по этой теме на страны региона, но "жизнь сама все расставит на свои места".Бразильская лаборатория União Química, которая производит "Спутник V", уже произвела и направила для сертификации в Москву пилотную партию вакцин. Накануне с их конвейера сошла первая коммерческая партия препарата, после проверки качества в России лаборатория намерена экспортировать "Спутник V" в другие страны региона.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", бразилия, в мире

Бразилия получила недостающие документы для импорта "Спутника V"

03:13 22.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. Бразильские штаты Мараньян и Баия передали санитарному регулятору Anvisa недостающие документы для импорта российской вакцины против COVID-19 "Спутник V", говорится в сообщении на сайте Anvisa.

"В пятницу 21 мая агентство Anvisa получило от штатов Баия и Мараньян новые документы по вакцине "Спутник V", - говорится в сообщении на сайте Национального агентства санитарного надзора.

Отмечается, что дополнительная документация будет рассмотрена в рамках запроса на импорт российской вакцины со стороны штатов Баия, Мараньян, Сеара, Сержипи и Пернамбуку. Другую аналогичную заявку направил ранее Межрегиональный консорциум развития Бразилии.
В конце апреля бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины назвали это решение политизированным и не имеющим ничего общего с доступом регулятора к информации. По их словам, это подтверждают и данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США, где говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости ранее прокомментировал решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины "Спутник V": министр отметил, что США не скрывают того, что пытаются оказать давление по этой теме на страны региона, но "жизнь сама все расставит на свои места".
Бразильская лаборатория União Química, которая производит "Спутник V", уже произвела и направила для сертификации в Москву пилотную партию вакцин. Накануне с их конвейера сошла первая коммерческая партия препарата, после проверки качества в России лаборатория намерена экспортировать "Спутник V" в другие страны региона.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Вакцина "Спутник V"БразилияВ мире
 
 
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