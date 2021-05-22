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Мишустин оценил потенциал для технологического прорыва России
Мишустин оценил потенциал для технологического прорыва России - РИА Новости, 22.05.2021
Мишустин оценил потенциал для технологического прорыва России
У России есть потенциал для технологического прорыва в IT-сфере, фотонике, ядерной и водородной энергетике, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:17
2021-05-22T16:17
2021-05-22T22:06
россия
михаил мишустин
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. У России есть потенциал для технологического прорыва в IT-сфере, фотонике, ядерной и водородной энергетике, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.В субботу председатель правительства выступил на просветительском марафоне "Новое знание". Отвечая на вопросы участников, он перечислил те области, в которых считает возможными технологические рывки. Первыми он назвал фундаментальную и клиническую медицину, вторым направлением — IT, "особенно учитывая традиционную силу России в математических дисциплинах".В этих областях он выделил создание систем кибербезопасности, формирование типовых программных продуктов для роботов, разработку решений для беспилотного транспорта. Правительство видит большой потенциал в использовании таких машин не только для личных нужд граждан, но и в промышленности и при доставке грузов.Кроме того, отметил премьер, важно искать интересные решения в сферах, где Россия уже сейчас входит в число лидеров."Например, мы обладаем серьезным потенциалом в области ядерной и водородной энергетики. И здесь также возможны прорывные результаты. Правительство, безусловно, будет уделять этим темам особое внимание", — заверил он.Хорошие возможности также есть в области фотоники, в том числе радиофотоники, химии и технологии биологически активных соединений для таргетной терапии. Одной из перспективных областей Мишустин назвал квантовые вычисления и связь.Он сообщил, что правительство готовит специальную систему управления для реализации инновационных проектов, которые имеют важнейшее государственное значение. В частности, формируют комиссии по научно-техническому развитию России, куда войдут представители федеральных ведомств, науки и экспертного сообщества."Также правительство планирует поддерживать и другие перспективные направления технологического развития. Особенно если будет высока вероятность формирования вокруг новых идей крупных, многомиллиардных рынков. России сегодня нужны прорывные продукты и услуги, к которым можно подтянуть производство и сервисы", — добавил Мишустин.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20210522/mishustin-1733441020.html
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россия, михаил мишустин, технологии, общество, экономика
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
У России
есть потенциал для технологического прорыва в IT-сфере, фотонике, ядерной и водородной энергетике, уверен премьер-министр Михаил Мишустин
.
В субботу председатель правительства выступил на просветительском марафоне "Новое знание". Отвечая на вопросы участников, он перечислил те области, в которых считает возможными технологические рывки. Первыми он назвал фундаментальную и клиническую медицину, вторым направлением — IT, "особенно учитывая традиционную силу России в математических дисциплинах".
В этих областях он выделил создание систем кибербезопасности, формирование типовых программных продуктов для роботов, разработку решений для беспилотного транспорта. Правительство видит большой потенциал в использовании таких машин не только для личных нужд граждан, но и в промышленности и при доставке грузов.
Кроме того, отметил премьер, важно искать интересные решения в сферах, где Россия уже сейчас входит в число лидеров.
"Например, мы обладаем серьезным потенциалом в области ядерной и водородной энергетики. И здесь также возможны прорывные результаты. Правительство, безусловно, будет уделять этим темам особое внимание", — заверил он.
Хорошие возможности также есть в области фотоники, в том числе радиофотоники, химии и технологии биологически активных соединений для таргетной терапии. Одной из перспективных областей Мишустин назвал квантовые вычисления и связь.
"Здесь необходимы не только IT-специалисты, но и серьезные ученые, которые связаны с теоретической физикой. И тут у нас тоже есть своя сильная школа", — сказал премьер.
Он сообщил, что правительство готовит специальную систему управления для реализации инновационных проектов, которые имеют важнейшее государственное значение. В частности, формируют комиссии по научно-техническому развитию России, куда войдут представители федеральных ведомств, науки и экспертного сообщества.
"Также правительство планирует поддерживать и другие перспективные направления технологического развития. Особенно если будет высока вероятность формирования вокруг новых идей крупных, многомиллиардных рынков. России сегодня нужны прорывные продукты и услуги, к которым можно подтянуть производство и сервисы", — добавил Мишустин.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве
, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге
, Сочи
, Казани
, Нижнем Новгороде
, Владивостоке
, Калининграде
и Новосибирске
. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.
По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.