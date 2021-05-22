https://ria.ru/20210522/sakhalin-1733438964.html

На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков

На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков - РИА Новости, 22.05.2021

На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков

Спасатели нашли лодку троих рыбаков, которые вышли в море 27 апреля и пропали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:01

2021-05-22T12:01

2021-05-22T16:00

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Спасатели нашли лодку троих рыбаков, которые вышли в море 27 апреля и пропали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области."Вчера (в пятницу) группой спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО имени Полякова в составе четырех человек произведен осмотр акватории от села Пильво (север Сахалина) на север. Обследовано 60 квадратных километров акватории. В 20 километрах от Пильво на берегу обнаружена замытая песком лодка", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Фото лодки и координаты места обнаружения переданы в ОМВД по Смирныховскому району для проведения дальнейших следственных мероприятий, сообщили в МЧС."Запланированный объем поиска по взаимодействию с полицией отработан в полном объеме. Группа спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО имени Полякова возвращается в пункт постоянной дислокации", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210501/rybaki-1730870106.html

https://ria.ru/20201013/enisey-1579587470.html

россия

сахалин

сахалинская область

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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия