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На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков
На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков - РИА Новости, 22.05.2021
На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков
Спасатели нашли лодку троих рыбаков, которые вышли в море 27 апреля и пропали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T12:01
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россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Спасатели нашли лодку троих рыбаков, которые вышли в море 27 апреля и пропали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области."Вчера (в пятницу) группой спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО имени Полякова в составе четырех человек произведен осмотр акватории от села Пильво (север Сахалина) на север. Обследовано 60 квадратных километров акватории. В 20 километрах от Пильво на берегу обнаружена замытая песком лодка", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Фото лодки и координаты места обнаружения переданы в ОМВД по Смирныховскому району для проведения дальнейших следственных мероприятий, сообщили в МЧС."Запланированный объем поиска по взаимодействию с полицией отработан в полном объеме. Группа спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО имени Полякова возвращается в пункт постоянной дислокации", — рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20210501/rybaki-1730870106.html
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия

На Сахалине нашли лодку пропавших рыбаков

12:01 22.05.2021 (обновлено: 16:00 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗакат на реке Иртыш в Омской области
Закат на реке Иртыш в Омской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая — РИА Новости. Спасатели нашли лодку троих рыбаков, которые вышли в море 27 апреля и пропали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"Вчера (в пятницу) группой спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО имени Полякова в составе четырех человек произведен осмотр акватории от села Пильво (север Сахалина) на север. Обследовано 60 квадратных километров акватории. В 20 километрах от Пильво на берегу обнаружена замытая песком лодка", — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море у села Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Фото лодки и координаты места обнаружения переданы в ОМВД по Смирныховскому району для проведения дальнейших следственных мероприятий, сообщили в МЧС.
"Запланированный объем поиска по взаимодействию с полицией отработан в полном объеме. Группа спасателей Сахалинского филиала ДВРПСО имени Полякова возвращается в пункт постоянной дислокации", — рассказали в ведомстве.
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