https://ria.ru/20210522/pravitelstvo-1733429345.html

Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра"

Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра" - РИА Новости, 22.05.2021

Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра"

Правительство разъяснило, как будет оказываться помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра". РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T10:33

2021-05-22T10:33

2021-05-22T11:58

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

евросоюз

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2d2268cfbaf5ed4c8bc9451f4b8a1ba1.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство разъяснило, как будет оказываться помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра".Пресс-служба кабмина пояснила, что средства могут направить на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии.Так, при необходимости дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.Решение по каждому случаю принимает экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций. В него вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года. Это связано с тем, что организация уже начала выполнять свою миссию.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения."Круг добра" финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год, эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду — десять миллиардов рублей — направили 12 февраля. Всего в 2021 году предусмотрены 60 миллиардов.

https://ria.ru/20210422/lechenie-1729546983.html

https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, михаил мишустин, евросоюз, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, сша, общество