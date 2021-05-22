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Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра"
Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра" - РИА Новости, 22.05.2021
Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра"
Правительство разъяснило, как будет оказываться помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра". РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:33
2021-05-22T11:58
фонд "круг добра"
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
евросоюз
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
сша
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство разъяснило, как будет оказываться помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра".Пресс-служба кабмина пояснила, что средства могут направить на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии.Так, при необходимости дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.Решение по каждому случаю принимает экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций. В него вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка.Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года. Это связано с тем, что организация уже начала выполнять свою миссию.Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения."Круг добра" финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год, эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду — десять миллиардов рублей — направили 12 февраля. Всего в 2021 году предусмотрены 60 миллиардов.
https://ria.ru/20210422/lechenie-1729546983.html
https://ria.ru/20210513/mukovistsidoz-1732200501.html
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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, михаил мишустин, евросоюз, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, сша, общество

Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда "Круг добра"

10:33 22.05.2021 (обновлено: 11:58 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство разъяснило, как будет оказываться помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра".
Пресс-служба кабмина пояснила, что средства могут направить на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии.
Так, при необходимости дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.
Решение по каждому случаю принимает экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций. В него вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, а также уполномоченный при президенте по правам ребенка.
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Указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" ранее подписал Владимир Путин. Сообщалось, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, от главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения.
"Круг добра" финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше пяти миллионов рублей в год, эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду — десять миллиардов рублей — направили 12 февраля. Всего в 2021 году предусмотрены 60 миллиардов.
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