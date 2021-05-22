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В Тюменской области потушили почти все лесные пожары
В Тюменской области потушили почти все лесные пожары - РИА Новости, 22.05.2021
В Тюменской области потушили почти все лесные пожары
На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T21:39
2021-05-22T21:39
россия
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены, заявил губернатор региона Александр Моор."На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены. Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты. Это было достигнуто благодаря слаженной работе группировки, которая работает на тушении пожаров. Эта группировка состоит из наших региональных сил, МЧС России, а также сотрудников Авиалесоохраны. Но расслабляться рано. Прогноз такой, что впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а, самое главное, - по-прежнему очень ветреная погода", - приводит пресс-служба главы региона его слова.По данным на субботу, в Тюменской области действуют 16 лесных пожаров, все они локализованы. Кроме того, действуют три ландшафтных пожара. В течение минувших суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 2371,8 гектара и 12 ландшафтных пожаров на общей площади 25,5 гектара, уточняет пресс-служба.
россия
тюменская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень"
Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов.
2021-05-22T21:39
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Лес в Тюменской области охвачен огнем
Очевидцы публикуют видео лесных пожаров в Тюменской области. МЧС наращивает группировку сил для тушения. По решению главы ведомства Евгения Зиничева в регион прибудут дополнительно 230 спасателей и 30 единиц техники.
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видео, россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия
В Тюменской области потушили почти все лесные пожары
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены, заявил губернатор региона Александр Моор.
2021-05-22T21:39
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В Тюменской области потушили почти все лесные пожары

21:39 22.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены, заявил губернатор региона Александр Моор.
"На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены. Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты. Это было достигнуто благодаря слаженной работе группировки, которая работает на тушении пожаров. Эта группировка состоит из наших региональных сил, МЧС России, а также сотрудников Авиалесоохраны. Но расслабляться рано. Прогноз такой, что впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а, самое главное, - по-прежнему очень ветреная погода", - приводит пресс-служба главы региона его слова.
По данным на субботу, в Тюменской области действуют 16 лесных пожаров, все они локализованы. Кроме того, действуют три ландшафтных пожара. В течение минувших суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 2371,8 гектара и 12 ландшафтных пожаров на общей площади 25,5 гектара, уточняет пресс-служба.
 
РоссияАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьПроисшествия
 
 
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