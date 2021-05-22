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В Тюменской области потушили почти все лесные пожары

В Тюменской области потушили почти все лесные пожары - РИА Новости, 22.05.2021

В Тюменской области потушили почти все лесные пожары

На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены, заявил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T21:39

2021-05-22T21:39

2021-05-22T21:39

россия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены, заявил губернатор региона Александр Моор."На текущий момент 90% природных пожаров в Тюменской области потушены. Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты. Это было достигнуто благодаря слаженной работе группировки, которая работает на тушении пожаров. Эта группировка состоит из наших региональных сил, МЧС России, а также сотрудников Авиалесоохраны. Но расслабляться рано. Прогноз такой, что впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а, самое главное, - по-прежнему очень ветреная погода", - приводит пресс-служба главы региона его слова.По данным на субботу, в Тюменской области действуют 16 лесных пожаров, все они локализованы. Кроме того, действуют три ландшафтных пожара. В течение минувших суток ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 2371,8 гектара и 12 ландшафтных пожаров на общей площади 25,5 гектара, уточняет пресс-служба.

россия

тюменская область

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Мощный лесной пожар на участке федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень" Движение на трассе "Екатеринбург – Тюмень" перекрыли из-за лесного пожара. Сотрудники госавтоинспекции весь транспорт пускают через город Камышлов. 2021-05-22T21:39 true PT0M20S

Лес в Тюменской области охвачен огнем Очевидцы публикуют видео лесных пожаров в Тюменской области. МЧС наращивает группировку сил для тушения. По решению главы ведомства Евгения Зиничева в регион прибудут дополнительно 230 спасателей и 30 единиц техники. 2021-05-22T21:39 true PT0M51S

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видео, россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, происшествия