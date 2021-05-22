https://ria.ru/20210522/potok-1733430038.html

Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2"

Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.05.2021

Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока — 2", отметив, что прекращение... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T10:47

2021-05-22T10:47

2021-05-22T10:47

северный поток — 2

социал-демократическая партия германии

евросоюз

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603761602_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47e2c7d1c4d42bccf2e4dc5793ad5706.jpg

БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока — 2", отметив, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов."Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 километров. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", - сказал Вальтер-Борьянс в интервью изданию Passauer Neue Presse.Сопредседатель СДПГ отметил, что в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля"."Тогда мы не можем лишить себя еще и газа на переходный период", - считает лидер немецких социал-демократов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733408295.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день. 2021-05-22T10:47 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, социал-демократическая партия германии, евросоюз, германия, в мире