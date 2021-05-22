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Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2"
Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.05.2021
Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2"
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока — 2", отметив, что прекращение... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:47
2021-05-22T10:47
северный поток — 2
социал-демократическая партия германии
евросоюз
германия
в мире
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока — 2", отметив, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов."Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 километров. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", - сказал Вальтер-Борьянс в интервью изданию Passauer Neue Presse.Сопредседатель СДПГ отметил, что в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля"."Тогда мы не можем лишить себя еще и газа на переходный период", - считает лидер немецких социал-демократов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733408295.html
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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море
Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
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северный поток — 2, социал-демократическая партия германии, евросоюз, германия, в мире

Лидер социал-демократов Германии выступил против остановки "Северного потока — 2"

10:47 22.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока — 2", отметив, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов.
"Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 километров. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", - сказал Вальтер-Борьянс в интервью изданию Passauer Neue Presse.
Сопредседатель СДПГ отметил, что в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля".
"Тогда мы не можем лишить себя еще и газа на переходный период", - считает лидер немецких социал-демократов.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 22:53
США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2Социал-демократическая партия ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
 
 
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