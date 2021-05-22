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https://ria.ru/20210522/politseyskie-1733484842.html
В США более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия
В США более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия - РИА Новости, 22.05.2021
В США более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия
Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после событий 6 января, когда толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа разгромила Капитолий,... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T20:54
2021-05-22T20:54
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после событий 6 января, когда толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа разгромила Капитолий, сообщает издание Politico со ссылкой на профсоюз полиции.Председатель профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что полицейские, которые сталкиваются с перспективой более продолжительных рабочих дней и травматическими последствиями январских событий и апрельского инцидента, деморализованы и ищут выход из создавшегося положения."По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть … Много полицейских сомневаются, остаться ли в этом департаменте", - сказал Папатанасиу.В начале апреля неизвестный на машине приблизился к территории Капитолия с северной стороны. Он сбил двух сотрудников полиции, а затем врезался в заграждение. После этого он вышел из машины и стал "размахивать ножом". Затем, по словам и.о. начальника полиции Капитолия Йогананды Питтман, злоумышленник "начал бросаться" на полицейских. В ответ сотрудники открыли огонь. Злоумышленника доставили в больницу, где он позднее скончался. Также в больницу попали двое полицейских, один из которых также умер от ранений.Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
https://ria.ru/20210522/ekspertiza-1733416342.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В США более 70 полицейских уволились после штурма Капитолия

20:54 22.05.2021
 
© AP Photo / Julio CortezПолицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после событий 6 января, когда толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа разгромила Капитолий, сообщает издание Politico со ссылкой на профсоюз полиции.
Председатель профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что полицейские, которые сталкиваются с перспективой более продолжительных рабочих дней и травматическими последствиями январских событий и апрельского инцидента, деморализованы и ищут выход из создавшегося положения.
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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WP: штурмовавший Капитолий "викинг" пройдет психологическую экспертизу
"По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть … Много полицейских сомневаются, остаться ли в этом департаменте", - сказал Папатанасиу.
В начале апреля неизвестный на машине приблизился к территории Капитолия с северной стороны. Он сбил двух сотрудников полиции, а затем врезался в заграждение. После этого он вышел из машины и стал "размахивать ножом". Затем, по словам и.о. начальника полиции Капитолия Йогананды Питтман, злоумышленник "начал бросаться" на полицейских. В ответ сотрудники открыли огонь. Злоумышленника доставили в больницу, где он позднее скончался. Также в больницу попали двое полицейских, один из которых также умер от ранений.
Шестого января толпа сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа разгромила Капитолий США и временно помешала утверждению президентских выборов, на которых победил соперник Трампа Джо Байден. По официальным данным, погибли 5 человек. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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