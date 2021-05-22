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В Подмосковье стартовал авиационный фестиваль "Небо"
В Подмосковье стартовал авиационный фестиваль "Небо" - РИА Новости, 22.05.2021
В Подмосковье стартовал авиационный фестиваль "Небо"
Авиационный фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика" открылся на аэродроме "Черное" авиаремонтного завода ДОСААФ России в Подмосковье, сообщает... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:26
2021-05-22T16:26
2021-05-22T16:26
россия
светлана капанина
московская область (подмосковье)
общество
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АЭРОДРОМ ЧЕРНОЕ (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Авиационный фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика" открылся на аэродроме "Черное" авиаремонтного завода ДОСААФ России в Подмосковье, сообщает корреспондент РИА Новости."Ожидается порядка 15 тысяч посетителей в день", - сказали РИА Новости в оргкомитете фестиваля.Мероприятие проводится третий раз подряд.В рамках фестиваля зрители увидят выступление парашютистов, состоятся показательные выступления авиационных моделей самолётов и вертолетов, гонки дронов, парный и индивидуальный пилотаж самолетов малой авиации, выступление пилотажной группы "Первый полет" и семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту, единственной женщины, вошедшей в десятку лучших пилотов планеты, Светланы Капаниной.На статической стоянке представлены самолеты малой авиации и вертолеты, включая единственный в России действующий вертолет Ми-4, а также доставленный для восстановления к летной годности вертолет Ми-6. "Задача здесь создать всю коллекцию вертолетов марки "Ми"", - рассказали организаторы.На фестивале представлены павильоны профильных технических вузов, тир ДОСААФ России, выставка военной техники, реконструкция полевого аэродрома времен Великой Отечественной войны, проводятся мастер-классы для детей.После 18.00 планируется поднять в небо воздушные шары.Фестиваль продлится два дня.
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Кадры с фестиваля малой авиации "Небо: теория и практика"
На аэродроме "Черное" в Подмосковье проходит фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика". По плану - выступления пилотов и парашютистов, авиамоделей самолётов и вертолетов, гонки дронов. Одно из импровизированных "развлечений" - транспортировка самолета времен Второй мировой сквозь толпу зрителей.
2021-05-22T16:26
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россия, светлана капанина, московская область (подмосковье), общество
АЭРОДРОМ ЧЕРНОЕ (Московская область), 22 мая - РИА Новости. Авиационный фестиваль малой авиации "Небо: теория и практика" открылся на аэродроме "Черное" авиаремонтного завода ДОСААФ России в Подмосковье, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Ожидается порядка 15 тысяч посетителей в день", - сказали РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
Мероприятие проводится третий раз подряд.
В рамках фестиваля зрители увидят выступление парашютистов, состоятся показательные выступления авиационных моделей самолётов и вертолетов, гонки дронов, парный и индивидуальный пилотаж самолетов малой авиации, выступление пилотажной группы "Первый полет" и семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту, единственной женщины, вошедшей в десятку лучших пилотов планеты, Светланы Капаниной
.
На статической стоянке представлены самолеты малой авиации и вертолеты, включая единственный в России
действующий вертолет Ми-4, а также доставленный для восстановления к летной годности вертолет Ми-6
. "Задача здесь создать всю коллекцию вертолетов марки "Ми"", - рассказали организаторы.
На фестивале представлены павильоны профильных технических вузов, тир ДОСААФ России, выставка военной техники, реконструкция полевого аэродрома времен Великой Отечественной войны, проводятся мастер-классы для детей.
После 18.00 планируется поднять в небо воздушные шары.
Фестиваль продлится два дня.