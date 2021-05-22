https://ria.ru/20210522/partiya-1733438270.html

"Единая Россия" откроет ситуационный центр предварительного голосования

"Единая Россия" откроет ситуационный центр предварительного голосования - РИА Новости, 22.05.2021

"Единая Россия" откроет ситуационный центр предварительного голосования

Партия "Единая Россия" 24 мая откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования, работать в нем будут члены федерального организационного... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:58

2021-05-22T11:58

2021-05-22T11:58

россия

александр карелин

единая россия

политика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" 24 мая откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования, работать в нем будут члены федерального организационного оргкомитета, сотрудники центрального исполкома партии, юристы и IT-специалисты, сообщает пресс-служба партии."В число задач входит мониторинг хода голосования по регионам, помощь субъектам РФ в разрешении вопросов при возникновении нештатных ситуаций. То есть это будет не только сбор всех данных по ходу голосования, но и отслеживание всех возможных нарушений и спорных ситуаций. Ситуационный центр будет работать до утра 31 мая", – приводятся в сообщении слова председателя федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александра Карелина.Кроме того, 29 мая ситуационный центр станет центром сбора информации о ходе очного предварительного голосования."С 22.00 (мск) ситуационный центр будет принимать данные по открытию счетных (избирательных) участков и текущей явке, по нарушениям в ходе очного голосования и закрытию счетных участков, собирать данные по итоговым протоколам. Регионы должны ввести их до утра 31 мая. Сразу после они будут оцифрованы и появятся на сайте предварительного голосования", – пояснил Карелин.Он также добавил, что вместе с ситуационным центром для участников предварительного голосования будет работать телефонная горячая линия.

https://ria.ru/20210517/khakery-1732653235.html

https://ria.ru/20210514/praymeriz-1732360152.html

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россия, александр карелин, единая россия, политика