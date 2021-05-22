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Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах
Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах - РИА Новости, 22.05.2021
Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах
Информация о стрелке в школах №20 и №34 в Казани поступила в субботу, проверки спецслужбами показали, что информация ложная, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T15:39
2021-05-22T15:39
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Информация о стрелке в школах №20 и №34 в Казани поступила в субботу, проверки спецслужбами показали, что информация ложная, сообщили в мэрии города."Сегодня в первой половине дня у гимназии 20 и школы 34 неизвестный мужчина распространял среди родителей школьников ложную информацию о том, что на территории школы находится стрелок", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководство школ и службы безопасности сработали оперативно. На время для проверки сообщения и поиска мужчины была закрыта территория учреждений. Проверка информации заняла около часа.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия

Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах

15:39 22.05.2021
 
© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архив
Автомобиль полиции. Архив - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Егор Алеев
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КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Информация о стрелке в школах №20 и №34 в Казани поступила в субботу, проверки спецслужбами показали, что информация ложная, сообщили в мэрии города.
"Сегодня в первой половине дня у гимназии 20 и школы 34 неизвестный мужчина распространял среди родителей школьников ложную информацию о том, что на территории школы находится стрелок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководство школ и службы безопасности сработали оперативно. На время для проверки сообщения и поиска мужчины была закрыта территория учреждений. Проверка информации заняла около часа.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРоссияКазаньПроисшествия
 
 
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