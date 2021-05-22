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Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах

Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах - РИА Новости, 22.05.2021

Мэрия Казани опровергла сообщения о стрелках в двух школах

Информация о стрелке в школах №20 и №34 в Казани поступила в субботу, проверки спецслужбами показали, что информация ложная, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T15:39

2021-05-22T15:39

2021-05-22T15:39

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Информация о стрелке в школах №20 и №34 в Казани поступила в субботу, проверки спецслужбами показали, что информация ложная, сообщили в мэрии города."Сегодня в первой половине дня у гимназии 20 и школы 34 неизвестный мужчина распространял среди родителей школьников ложную информацию о том, что на территории школы находится стрелок", - говорится в сообщении.Отмечается, что руководство школ и службы безопасности сработали оперативно. На время для проверки сообщения и поиска мужчины была закрыта территория учреждений. Проверка информации заняла около часа.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210522/anime-1733427033.html

https://ria.ru/20210521/intsidenty-1733266790.html

россия

казань

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, казань, происшествия