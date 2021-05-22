https://ria.ru/20210522/nikola-1733375612.html

"Ищите в Иерусалиме": тайна происхождения Николы Можайского

"Ищите в Иерусалиме": тайна происхождения Николы Можайского - РИА Новости, 22.05.2021

"Ищите в Иерусалиме": тайна происхождения Николы Можайского

В день памяти святителя Николая Чудотворца, или Николы Вешнего, православные поют гимны и читают молитвы перед его иконами. Одна из самых интересных... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:00

2021-05-22T08:00

2021-05-22T07:51

религия и мировоззрение

западная европа

николай чудотворец

александр невский

иерусалим

можайск

третьяковская галерея

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. В день памяти святителя Николая Чудотворца, или Николы Вешнего, православные поют гимны и читают молитвы перед его иконами. Одна из самых интересных иконографических композиций — "Никола Можайский", за основу которой взяли чудотворную статую святого. Ученые до сих пор спорят о ее происхождении. О загадке реликвии — в материале РИА Новости."Мужицкий бог""Образ кротости и учитель воздержания" — именно таким предстает святитель Николай в православных песнопениях. Вторит этому и житие: несмотря на сан епископа, жил он очень скромно, а все средства тратил на нищих и обездоленных. Отсюда, кстати, и легенда о Санта-Клаусе, тайно раздающем подарки на Рождество. Однако в храмах можно увидеть иконы, где смиренный и добрый святой выглядит иначе. Вроде тот же одухотворенный лик, тот же проникновенный взгляд. Но в руках вместо Евангелия (как обычно изображают святителей) — меч. Причем острием направлен не вниз, как на иконах святых воинов, а вверх, будто бы Николай Угодник размахивает им. Некоторых верующих это смущает, ведь, согласно канонам, священнослужитель не имеет права держать оружие."Меч в руке святого не выглядит атрибутом, несущим символическое значение. Он воспринимается именно как оружие, готовое к бою. <…> Он соразмерен фигуре и порой угрожающе правдоподобен, даже для современной реальности. Никола стоит, широко раскинув руки, как бы защищая все, что находится за его спиной. В этом жесте — не статичное предстояние, а активная оборона, скорее граничащая с атакой", — отмечает в исследовании искусствовед Мария Бурганова.В силу грозности образ прозвали в народе "мужицким богом". Однако наиболее известное название — "Никола Можайский". А все из-за популярной легенды.Однажды подмосковный город Можайск осадили враги. Когда именно и кто — предание не уточняет. В некоторых версиях встречается лишь слово "кочевники". Горожанам грозила неминуемая гибель, и они воззвали к Николаю Чудотворцу. На их мольбы святой явился незамедлительно: враги увидели над городом его огромную фигуру с саблей в правой руке, а в левой — с маленьким храмом, обнесенным крепостными стенами. И от страха разбежались.Благодаря этому чуду Можайск не только не исчез, но и стал одним из религиозных центров Руси. Его расцвет приходится на XIV век, когда тысячи паломников устремлялись туда поклониться ниспосланному с небес необычному образу. Нет, не иконе, а деревянной статуе, которую считают чудотворной.Перун стал НиколойК концу XIV столетия реликвия стала настолько популярной, что ее копии были чуть ли не в каждом русском городе. Большая статуя Николы Можайского венчала даже одну из башен Московского Кремля — и дала ей название Никольской.Затем образ "перенесли" на холст: появилась одноименная иконографическая композиция. За несколько веков она обросла вариациями. На сегодня известно о нескольких десятках региональных версий.Но непонятно, откуда взялась оригинальная композиция. Кто придумал изобразить популярного на Руси святого именно так? Ученые полагают, что на то есть политическая причина."Этот образ святого Николая был особенно популярен в период татаро-монгольского нашествия, — поясняет Бурганова. — Именно тогда он стал грозным меченосцем. В тяжелый для русских земель период народ воплотил образ христианского святого в форму, связанную с языческим прошлым. Возможно, материальная, осязаемая форма статуй внушала большую уверенность в чудотворной силе, нежели нарисованное на плоскости изображение святого. Скульптура являла реальное существование Бога в конкретном месте".Она была своего рода "сторожевой башней". По мнению ученых, люди верили, что в опасный момент она оживет. Это представление идет еще с дохристианских времен, когда в селениях ставили статуи Перуна с палицей в руках.Поэтому вполне вероятно, что основой Николы Можайского была именно языческая статуя. В пользу версии говорит тот факт, что московские земли долгое время не были христианизированы. Вплоть до XIII века их населяло в основном балтоязычное племя голядь. Самая крупная община находилась как раз возле Можайска. "Можно предположить, что строителями его (города. — Прим. ред.) были голяди — тот неизвестный народ русской истории, который относился то к финскому, то к литовскому племени и, очевидно, был не кем иным, как знаменитыми "геллонами" у древнегреческого историка Геродота", — писал краевед Николай Власьев.Влияние язычества на русское православное искусство историки не подвергают сомнению. Например, истуканы пермяков стали основой для деревянных статуй Иисуса Христа, которые были очень популярны в XVII-XVIII веках. То же могло быть и с Николой Можайским. Однако некоторые исследователи в этом сомневаются — из-за одной детали."Откровенная ересь?"Святитель Николай держит в руке не только меч, но и храм, обнесенный крепостной стеной. Именно благодаря статуе известно, как мог первоначально выглядеть основанный в середине XIII века Можайск. На языческих изваяниях подобное представить немыслимо.Зато "топографию в миниатюре" очень любили византийские иконописцы. Поэтому вполне возможно, что именно они и придумали столь необычный образ Николы Угодника."Однако в Византии, откуда и пришло на Русь почитание кроткого греческого святого, его никогда не изображали с мечом и градом. Русский резчик, по существу, допустил или страшную иконографическую безграмотность, или же откровенную ересь, наделив Николая несвойственными ему атрибутами", — поясняет историк Владимир Куковенко.Обычно с городом или храмом в руках изображали светских правителей в Западной Европе, показывая тем самым их богоугодную деятельность. Первые образы относятся к эпохе Карла Великого: на одной из скульптур император преподносит Богоматери миниатюрную копию собора в Аахене.В XII веке традиция появляется на Руси. В храме Спаса на Нередице близ Новгорода можно увидеть изображение строителя с копией в руках — князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского. Однако такая композиция в целом не прижилась в русских землях.Иерусалимский следПоэтому прототипом Николы Можайского, по мнению Куковенко, были вовсе не князья. Ученый обнаружил сходство скульптуры с одним из самых известных католических святых — Бернардом Клервоским."Когда после канонизации Бернарда стали создавать его живописные и статуарные портреты, то, естественно, изобразили его с мечом — как деятельного воителя веры, — отмечает Куковенко. — Меч этот надо понимать как духовный".Кроме того, святой был идейным вдохновителем Крестовых походов. Поэтому в левую руку обычно вкладывали миниатюрную копию Иерусалима: стены и стоящую в центре мечеть Купол Скалы, которую крестоносцы переименовали в Храм Господень.В отличие от католических и православных церквей того времени, у нее восьмиугольная форма. И точно такой же храм, обращает внимание Куковенко, держит в руках Никола Можайский.Как полагает ученый, изначально изваяние изображало католического святого Бернарда. Но на Руси его переделали. Однако другие исследователи в этом сомневаются. "Сейчас та самая статуя Николы Можайского, самая древняя из известных нам (XIV век. — Прим. ред.), хранится в Третьяковской галерее. Анализ показал, что ее происхождение — чисто русское," — говорит искусствовед Жанна Белик.Тем не менее она не исключает, что у скульптуры был прототип. Непонятно, правда, откуда он взялся. "По крайней мере, — отмечает специалист, — ученые не находят аналоги в других странах".Однако масштабных исследований происхождения образа не проводили, добавляет Белик. Тайну одного из самых популярных на Руси святых еще предстоит разгадать.

https://ria.ru/20210417/idol-1728631237.html

западная европа

иерусалим

можайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная европа, николай чудотворец, александр невский, иерусалим, можайск, третьяковская галерея