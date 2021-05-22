https://ria.ru/20210522/napadenie-1733473414.html

Нападение львиц на дрессировщика в Новосибирской области попало на видео

Нападение львиц на дрессировщика в Новосибирской области попало на видео - РИА Новости, 22.05.2021

Нападение львиц на дрессировщика в Новосибирской области попало на видео

Львица частного Уральского цирка-шапито напала на дрессировщика во время выступления в поселке Мошково под Новосибирском. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T18:55

2021-05-22T18:55

2021-05-22T19:52

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733474352_0:82:559:396_1920x0_80_0_0_bd464efedc94b57b139f265b758294ca.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Львица частного Уральского цирка-шапито напала на дрессировщика во время выступления в поселке Мошково под Новосибирском.Ранее в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте" появился снятый очевидцем ролик, на котором одна из двух львиц перестает подчиняться командам дрессировщика и нападает на него, повалив на манеж."Да, напала львица. Его (дрессировщика. — Прим. ред.) на скорой свозили в больницу, обработали раны, сейчас он уже дома, ходит сам", — сказал РИА Новости администратор цирка.Он уточнил, что мужчина получил небольшие рваные раны руки и ноги. Его жизни ничего не угрожает.Как отметил собеседник агентства, львица больше не будет выступать в цирке, возможно, ее отдадут в зоопарк.В главке МВД журналистам сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

https://ria.ru/20210329/slon-1603260000.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирская область, происшествия