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Нападение львиц на дрессировщика в Новосибирской области попало на видео
Нападение львиц на дрессировщика в Новосибирской области попало на видео - РИА Новости, 22.05.2021
Нападение львиц на дрессировщика в Новосибирской области попало на видео
Львица частного Уральского цирка-шапито напала на дрессировщика во время выступления в поселке Мошково под Новосибирском. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T18:55
2021-05-22T18:55
2021-05-22T19:52
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости. Львица частного Уральского цирка-шапито напала на дрессировщика во время выступления в поселке Мошково под Новосибирском.Ранее в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте" появился снятый очевидцем ролик, на котором одна из двух львиц перестает подчиняться командам дрессировщика и нападает на него, повалив на манеж."Да, напала львица. Его (дрессировщика. — Прим. ред.) на скорой свозили в больницу, обработали раны, сейчас он уже дома, ходит сам", — сказал РИА Новости администратор цирка.Он уточнил, что мужчина получил небольшие рваные раны руки и ноги. Его жизни ничего не угрожает.Как отметил собеседник агентства, львица больше не будет выступать в цирке, возможно, ее отдадут в зоопарк.В главке МВД журналистам сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.
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новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 22 мая — РИА Новости.
Львица частного Уральского цирка-шапито напала на дрессировщика во время выступления в поселке Мошково под Новосибирском
.
Ранее в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте" появился снятый очевидцем ролик, на котором одна из двух львиц перестает подчиняться командам дрессировщика и нападает на него, повалив на манеж.
"Да, напала львица. Его (дрессировщика. — Прим. ред.) на скорой свозили в больницу, обработали раны, сейчас он уже дома, ходит сам", — сказал РИА Новости администратор цирка.
Он уточнил, что мужчина получил небольшие рваные раны руки и ноги. Его жизни ничего не угрожает.
Как отметил собеседник агентства, львица больше не будет выступать в цирке, возможно, ее отдадут в зоопарк.
В главке МВД журналистам сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.