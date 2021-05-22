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В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек
В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек - РИА Новости, 22.05.2021
В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек
Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан, сообщает портал Dutch News со ссылкой... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:07
2021-05-22T09:07
2021-05-22T09:23
амстердам
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан, сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.Сообщается, что в ночь с пятницы на субботу мужчина, вооруженный ножом, совершил серию спонтанных нападений на прохожих в районе Де Пейп, в результате один человек погиб, еще четыре были доставлены в больницу.Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного был террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.
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