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В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек
В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек - РИА Новости, 22.05.2021
В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек
Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан, сообщает портал Dutch News со ссылкой... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:07
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амстердам
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан, сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.Сообщается, что в ночь с пятницы на субботу мужчина, вооруженный ножом, совершил серию спонтанных нападений на прохожих в районе Де Пейп, в результате один человек погиб, еще четыре были доставлены в больницу.Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного был террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.
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амстердам, в мире

В Амстердаме при нападении мужчины с ножом погиб человек

09:07 22.05.2021 (обновлено: 09:23 22.05.2021)
 
© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Фото : Politie Nederland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб, четыре ранены при нападении мужчины с ножом в столице Нидерландов Амстердаме, подозреваемый задержан, сообщает портал Dutch News со ссылкой на полицию.
Сообщается, что в ночь с пятницы на субботу мужчина, вооруженный ножом, совершил серию спонтанных нападений на прохожих в районе Де Пейп, в результате один человек погиб, еще четыре были доставлены в больницу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 11:26
В Севастополе мужчина с ножом напал на сотрудников пожарной части
Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Согласно заявлению полиции, нет прямых свидетельств в пользу того, что у задержанного был террористический мотив, однако рассматриваются разные версии.
 
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