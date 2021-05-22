Мишустин призвал учиться выбирать достоверные источники информации
12:12 22.05.2021 (обновлено: 12:38 22.05.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает по видеосвязи на просветительском марафоне общества "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал научиться выбирать достоверные источники информации, от качества которых зависит эффективность решений.
"Хочу еще раз вернуться к словам о важности достоверных источников информации, на которые можно и нужно опираться в жизни и карьере. Это необходимый элемент обучения. Сегодня мы все пользуемся социальными сетями и интернетом, где много разного контента - достоверного и не очень. Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять. Чтобы это не отрывало вас от реального мира", - сказал Мишустин, выступая на марафоне "Новое знание".
21 мая, 10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
По его словам, от качества информации зависит эффективность решений.
"Общество "Знание" - это тот самый просветительский ресурс для популяризации науки, а главное - получения подлинных знаний. Именно это и поможет вам реализоваться в жизни", - добавил премьер.
Он пожелал участника марафона успехов. "Не бойтесь нового. Верьте в себя и свои возможности. Мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дерзайте - дороги открыты!" - заявил Мишустин.