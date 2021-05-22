https://ria.ru/20210522/mishustin-1733440711.html

Мишустин призвал учиться выбирать достоверные источники информации

Мишустин призвал учиться выбирать достоверные источники информации - РИА Новости, 22.05.2021

Мишустин призвал учиться выбирать достоверные источники информации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал научиться выбирать достоверные источники информации, от качества которых зависит эффективность решений. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T12:12

2021-05-22T12:12

2021-05-22T12:38

россия

михаил мишустин

общество "знание"

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал научиться выбирать достоверные источники информации, от качества которых зависит эффективность решений."Хочу еще раз вернуться к словам о важности достоверных источников информации, на которые можно и нужно опираться в жизни и карьере. Это необходимый элемент обучения. Сегодня мы все пользуемся социальными сетями и интернетом, где много разного контента - достоверного и не очень. Важно уметь выбирать те источники, которым можно доверять. Чтобы это не отрывало вас от реального мира", - сказал Мишустин, выступая на марафоне "Новое знание".По его словам, от качества информации зависит эффективность решений."Общество "Знание" - это тот самый просветительский ресурс для популяризации науки, а главное - получения подлинных знаний. Именно это и поможет вам реализоваться в жизни", - добавил премьер.Он пожелал участника марафона успехов. "Не бойтесь нового. Верьте в себя и свои возможности. Мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дерзайте - дороги открыты!" - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20210521/peskov-1733246450.html

https://ria.ru/20210521/peskov-1733245696.html

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россия, михаил мишустин, общество "знание", общество