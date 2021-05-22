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"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука
"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука - РИА Новости, 22.05.2021
"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука, публичных извинений от... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:42
2021-05-22T09:49
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука, публичных извинений от офиса генпрокурора Украины, Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.В политсиле отметили, что офис генерального прокурора ходатайствовал о взятии под стражу Медведчука. "После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли", - говорится в тексте.Партия требует от власти немедленно освободить Медведчука из-под ареста. Ложь и фальсификации в деле Медведчука "уже подорвали доверие к правоохранительной системе и нанесли огромный ущерб репутации Украины на международной арене"."Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОП-ЗЖ", - отмечается на сайте.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733376560.html
https://ria.ru/20210521/ukraina-1733295146.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире

"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука

09:42 22.05.2021 (обновлено: 09:49 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука, публичных извинений от офиса генпрокурора Украины, Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
В политсиле отметили, что офис генерального прокурора ходатайствовал о взятии под стражу Медведчука. "После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли", - говорится в тексте.
Партия требует от власти немедленно освободить Медведчука из-под ареста. Ложь и фальсификации в деле Медведчука "уже подорвали доверие к правоохранительной системе и нанесли огромный ущерб репутации Украины на международной арене".
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 18:17
Медведчук оценил решение суда о домашнем аресте
"Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОП-ЗЖ", - отмечается на сайте.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 13:53
Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием
 
Оппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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