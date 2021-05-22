https://ria.ru/20210522/medvedchuk-1733425568.html

"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука

"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука - РИА Новости, 22.05.2021

"Оппозиционная платформа" будет добиваться полного снятия обвинений с Медведчука

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука, публичных извинений от... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T09:42

2021-05-22T09:42

2021-05-22T09:49

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться полного снятия обвинений с главы политсовета партии Виктора Медведчука, публичных извинений от офиса генпрокурора Украины, Службы безопасности Украины и Совета национальной безопасности и обороны, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.В политсиле отметили, что офис генерального прокурора ходатайствовал о взятии под стражу Медведчука. "После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли", - говорится в тексте.Партия требует от власти немедленно освободить Медведчука из-под ареста. Ложь и фальсификации в деле Медведчука "уже подорвали доверие к правоохранительной системе и нанесли огромный ущерб репутации Украины на международной арене"."Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОП-ЗЖ", - отмечается на сайте.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733376560.html

https://ria.ru/20210521/ukraina-1733295146.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире