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Евровидение — 2021
https://ria.ru/20210522/manizha-1733488254.html
Манижа рассказала о подготовке к финалу Евровидения
Манижа рассказала о подготовке к финалу Евровидения - РИА Новости, 22.05.2021
Манижа рассказала о подготовке к финалу Евровидения
Певица Манижа, представляющая Россию на "Евровидении", накануне финала заявила, что гордится выступать на международном конкурсе с песней на русском языке, а... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T22:02
2021-05-22T22:04
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
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РОТТЕРДАМ, 22 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на "Евровидении", накануне финала заявила, что гордится выступать на международном конкурсе с песней на русском языке, а также подчеркнула, что счастлива из-за развернувшейся вокруг ее выступления дискуссии."Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии", - рассказала Манижа в эфире Первого канала.Поддерживают исполнительницу перед выступлением мама, сестра и директор."Я буду смотреть на сцену, я горжусь тобой, ты сделала то, о чем мы с тобой мечтали. Большая сцена, большая трибуна, и самое главное - чтобы ты показала то, что ты можешь", - обратилась мама Манижи к дочери.Певица также подчеркнула, что она гордится исполнением песни на международном конкурсе на русском языке."Несмотря ни на что, как бы ни сложится, я могу вам честно сказать, что я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают", - добавила она.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она вышла в финал.
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/evrovidenie-1733475266.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам

Манижа рассказала о подготовке к финалу Евровидения

22:02 22.05.2021 (обновлено: 22:04 22.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОТТЕРДАМ, 22 мая - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на "Евровидении", накануне финала заявила, что гордится выступать на международном конкурсе с песней на русском языке, а также подчеркнула, что счастлива из-за развернувшейся вокруг ее выступления дискуссии.
"Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии", - рассказала Манижа в эфире Первого канала.
Поддерживают исполнительницу перед выступлением мама, сестра и директор.
"Я буду смотреть на сцену, я горжусь тобой, ты сделала то, о чем мы с тобой мечтали. Большая сцена, большая трибуна, и самое главное - чтобы ты показала то, что ты можешь", - обратилась мама Манижи к дочери.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
18:55В мире
"Россия уже победила". Назван "умный ход" в номере Манижи на Евровидении
Певица также подчеркнула, что она гордится исполнением песни на международном конкурсе на русском языке.
"Несмотря ни на что, как бы ни сложится, я могу вам честно сказать, что я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают", - добавила она.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она вышла в финал.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
16:00Евровидение — 2021
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Евровидение — 2021Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияРоттердам
 
 
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