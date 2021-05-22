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Макрон поднял бокал за Украину
Макрон поднял бокал за Украину - РИА Новости, 23.05.2021
Макрон поднял бокал за Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост "будьмо" (будем, традиционный украинский тост), а Украина в ответ на это пригласила его в... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-22T21:53
2021-05-23T00:40
эммануэль макрон
франция
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост "будьмо" (будем, традиционный украинский тост), а Украина в ответ на это пригласила его в Киев на бокал вина.Посольство Франции на Украине опубликовало видео, где Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке. Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал, в этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину!"."Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Украины.
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эммануэль макрон, франция, париж, украина, в мире

Макрон поднял бокал за Украину

21:53 22.05.2021 (обновлено: 00:40 23.05.2021)
 
© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост "будьмо" (будем, традиционный украинский тост), а Украина в ответ на это пригласила его в Киев на бокал вина.
Посольство Франции на Украине опубликовало видео, где Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке. Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал, в этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину!".
"Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Украины.
 
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