https://ria.ru/20210522/makron-1733487832.html

Макрон поднял бокал за Украину

Макрон поднял бокал за Украину - РИА Новости, 23.05.2021

Макрон поднял бокал за Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост "будьмо" (будем, традиционный украинский тост), а Украина в ответ на это пригласила его в... РИА Новости, 23.05.2021

2021-05-22T21:53

2021-05-22T21:53

2021-05-23T00:40

эммануэль макрон

франция

париж

украина

в мире

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КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выпил коктейль под украинский тост "будьмо" (будем, традиционный украинский тост), а Украина в ответ на это пригласила его в Киев на бокал вина.Посольство Франции на Украине опубликовало видео, где Макрон во время празднования по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост на украинском языке. Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал, в этот момент кто-то из толпы выкрикнул на украинском языке "будьмо!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину!"."Будьмо, господин президент Эммануэль Макрон. Следующий бокал вина - в моем Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте Украины.

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эммануэль макрон, франция, париж, украина, в мире