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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733462455.html
В США за сутки выявили более 28 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 28 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.05.2021
В США за сутки выявили более 28 тысяч случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 28 341, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:27
2021-05-22T16:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 28 341, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики США зафиксировали 30 141 случай COVID-19 и 665 смертей.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 миллионов зараженных, скончались более 589 тысяч пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20210521/koronavirus-1733335623.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 28 тысяч случаев COVID-19

16:27 22.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 28 341, скончались 684 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики США зафиксировали 30 141 случай COVID-19 и 665 смертей.
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Вчера, 17:02
Штаммы нового коронавируса
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33 миллионов зараженных, скончались более 589 тысяч пациентов с COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
 
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