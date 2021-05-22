https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733432278.html

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 22.05.2021

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2653, Санкт-Петербурге - 833, Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:05

2021-05-22T11:05

2021-05-22T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2653, Санкт-Петербурге - 833, Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2653, 2. Санкт-Петербург - 833, 3. Московская область - 775", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.

https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область