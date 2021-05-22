https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733432278.html
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 22.05.2021
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2653, Санкт-Петербурге - 833, Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:05
2021-05-22T11:05
2021-05-22T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083559_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_e239fd2898bddb95b9fa0793b5ae8ee4.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2653, Санкт-Петербурге - 833, Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2653, 2. Санкт-Петербург - 833, 3. Московская область - 775", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области - по одному.
https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733421931.html
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083559_492:0:3221:2047_1920x0_80_0_0_ebcd72e2c8a9cbcc9eb4093dd3dd5780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область