https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733431418.html

В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.05.2021

В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло на 8709 — до 4 992 554, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:02

2021-05-22T11:02

2021-05-22T14:00

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8709 — до 4 992 554, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1042 (12,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 992 554 случаев. Темп прироста COVID-19 составляет 0,17%.

https://ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733429667.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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