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В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.05.2021
В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло на 8709 — до 4 992 554, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:02
2021-05-22T11:02
2021-05-22T14:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8709 — до 4 992 554, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1042 (12,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 992 554 случаев. Темп прироста COVID-19 составляет 0,17%.
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