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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733425869.html
"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса
"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса - РИА Новости, 22.05.2021
"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:45
2021-05-22T09:45
распространение коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в субботу гендиректор учреждения Ринат Максютов."Какие-то первичные данные у нас уже есть. Какие-то данные мы можем получить где-то через три месяца. Для каждого штамма исследуется широкий спектр показателей", - сказал он в кулуарах марафона "Новое знание".Максютов не сказал о том, когда может быть завершено изучение штамма, отметив, что исследование каждого штамма "очень длинное" и все зависит от того, насколько углубленный у него формат.
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество

"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса

09:45 22.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник ООО НПФ "Исследовательский центр" на базе одной из лабораторий НПО "Вектор"
Сотрудник ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в субботу гендиректор учреждения Ринат Максютов.
"Какие-то первичные данные у нас уже есть. Какие-то данные мы можем получить где-то через три месяца. Для каждого штамма исследуется широкий спектр показателей", - сказал он в кулуарах марафона "Новое знание".
Максютов не сказал о том, когда может быть завершено изучение штамма, отметив, что исследование каждого штамма "очень длинное" и все зависит от того, насколько углубленный у него формат.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 15:53Распространение коронавируса
Попова рассказала об изучении вариантов "индийского" штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
 
 
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