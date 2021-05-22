https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733425869.html
"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса
"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса - РИА Новости, 22.05.2021
"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:45
2021-05-22T09:45
2021-05-22T09:45
распространение коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580103733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16a1a3e7c54334f90770a5efb9da8327.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в субботу гендиректор учреждения Ринат Максютов."Какие-то первичные данные у нас уже есть. Какие-то данные мы можем получить где-то через три месяца. Для каждого штамма исследуется широкий спектр показателей", - сказал он в кулуарах марафона "Новое знание".Максютов не сказал о том, когда может быть завершено изучение штамма, отметив, что исследование каждого штамма "очень длинное" и все зависит от того, насколько углубленный у него формат.
https://ria.ru/20210521/popova-1733321510.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580103733_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f878fd9a790ac2d2ab01cc5b4f1af029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество