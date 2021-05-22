https://ria.ru/20210522/koronavirus-1733425869.html

"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса

"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса - РИА Новости, 22.05.2021

"Вектор" приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T09:45

2021-05-22T09:45

2021-05-22T09:45

распространение коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580103733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16a1a3e7c54334f90770a5efb9da8327.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" получил и приступил к исследованию "индийского" штамма коронавируса, сообщил журналистам в субботу гендиректор учреждения Ринат Максютов."Какие-то первичные данные у нас уже есть. Какие-то данные мы можем получить где-то через три месяца. Для каждого штамма исследуется широкий спектр показателей", - сказал он в кулуарах марафона "Новое знание".Максютов не сказал о том, когда может быть завершено изучение штамма, отметив, что исследование каждого штамма "очень длинное" и все зависит от того, насколько углубленный у него формат.

https://ria.ru/20210521/popova-1733321510.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество