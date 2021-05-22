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В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России
В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России - РИА Новости, 22.05.2021
В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России
Колумбия выполняет заказы США, заявляя о якобы вмешательстве России, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:48
2021-05-22T11:48
россия
владимир джабаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Колумбия выполняет заказы США, заявляя о якобы вмешательстве России, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России."Колумбийский режим давно является марионеткой американцев, и по любому движению США они готовы использовать антироссийские высказывания. Я думаю, что это расписано все в Вашингтоне, а колумбийцы как марионетки все это повторяют. Никаких отношений реальных у нас с Колумбией нет", - сказал политик.Он также отверг обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Боготы. "Больше делать нечего, осталось еще Колумбией заниматься", - с иронией сказал Джабаров.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.
https://ria.ru/20210522/nasilie-1733413970.html
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россия, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вашингтон (город), сша, в мире

В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России

11:48 22.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Колумбия выполняет заказы США, заявляя о якобы вмешательстве России, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России.
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
01:43
Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании Россией насилия
"Колумбийский режим давно является марионеткой американцев, и по любому движению США они готовы использовать антироссийские высказывания. Я думаю, что это расписано все в Вашингтоне, а колумбийцы как марионетки все это повторяют. Никаких отношений реальных у нас с Колумбией нет", - сказал политик.
Он также отверг обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Боготы. "Больше делать нечего, осталось еще Колумбией заниматься", - с иронией сказал Джабаров.
Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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РоссияВладимир ДжабаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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