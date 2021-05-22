https://ria.ru/20210522/kolumbiya-1733437139.html

В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России

В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России - РИА Новости, 22.05.2021

В Совфеде прокомментировали обвинения Колумбии в адрес России

Колумбия выполняет заказы США, заявляя о якобы вмешательстве России, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:48

2021-05-22T11:48

2021-05-22T11:48

россия

владимир джабаров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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сша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Колумбия выполняет заказы США, заявляя о якобы вмешательстве России, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.Ранее российское посольство в Колумбии выразило глубокое недоумение в связи с заявлением министра обороны этой страны Диего Молано Апонте касательно кибератак и разжигания насилия в ходе протестов через социальные сети, которые, по его словам, исходили якобы из России."Колумбийский режим давно является марионеткой американцев, и по любому движению США они готовы использовать антироссийские высказывания. Я думаю, что это расписано все в Вашингтоне, а колумбийцы как марионетки все это повторяют. Никаких отношений реальных у нас с Колумбией нет", - сказал политик.Он также отверг обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в дела Боготы. "Больше делать нечего, осталось еще Колумбией заниматься", - с иронией сказал Джабаров.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В среду в стране прошла четвертая по счету многотысячная мобилизация протестующих, новые марши запланированы на последней неделе мая. С апреля ранения в столкновениях силовых структур с протестующими получили, по информации министерства обороны, более 1,9 тысячи человек, из них 966 - сотрудники силовых структур. Власти подтвердили гибель 15 человек, правозащитники утверждают, что в протестах убиты более 50.

https://ria.ru/20210522/nasilie-1733413970.html

https://ria.ru/20210421/vybory-1729366819.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, владимир джабаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вашингтон (город), сша, в мире