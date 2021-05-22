https://ria.ru/20210522/kibermoshenniki-1733420385.html
Эксперты назвали популярные у кибермошенников схемы в 2021 году
Эксперты назвали популярные у кибермошенников схемы в 2021 году - РИА Новости, 22.05.2021
Эксперты назвали популярные у кибермошенников схемы в 2021 году
Атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы банков, а также рассылки спама на корпоративные адреса работников станут популярными, хотя и не... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T08:06
2021-05-22T08:06
2021-05-22T08:06
россельхозбанк
технологии
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы банков, а также рассылки спама на корпоративные адреса работников станут популярными, хотя и не единственными, у кибермошенников в период до конца текущего года, поделились ожиданиями с РИА Новости эксперты Россельхозбанка."В 2021 году трендами в сфере кибермошенничества станут атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы, целевые атаки с использованием спам-рассылок на корпоративные адреса работников и социальной инженерии", - прогнозируют они.Кроме того, популярностью у злоумышленников могут пользоваться атаки на системы перевода денежных средств с помощью новых инструментов и техники обхода защиты. Эксперты также ожидают, что новым трендом в сфере кибермошенничества в текущем году станут утечки персональных данных через внешние сервисы."Масштабная цифровизация банковских услуг, внедрение новых технологий предоставления услуг в дистанционном формате, увеличение транзакционной активности клиентов в сети интернет провоцируют увеличение кибермошенничества по счетам клиентов", - прокомментировал директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов.По его словам, взрывное увеличение количества приложений, экосистем и дистанционных сервисов, доступных пользователю, провоцирует нелинейный рост количества киберугроз, появление новых векторов атак и требует применения нестандартных подходов к моделированию угроз, а также применения проактивных средств и методов реагирования.
https://ria.ru/20210512/kibermoshenniki-1731875686.html
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россельхозбанк, технологии, общество
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы банков, а также рассылки спама на корпоративные адреса работников станут популярными, хотя и не единственными, у кибермошенников в период до конца текущего года, поделились ожиданиями с РИА Новости эксперты Россельхозбанка
.
"В 2021 году трендами в сфере кибермошенничества станут атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы, целевые атаки с использованием спам-рассылок на корпоративные адреса работников и социальной инженерии", - прогнозируют они.
Кроме того, популярностью у злоумышленников могут пользоваться атаки на системы перевода денежных средств с помощью новых инструментов и техники обхода защиты. Эксперты также ожидают, что новым трендом в сфере кибермошенничества в текущем году станут утечки персональных данных через внешние сервисы.
"Масштабная цифровизация банковских услуг, внедрение новых технологий предоставления услуг в дистанционном формате, увеличение транзакционной активности клиентов в сети интернет провоцируют увеличение кибермошенничества по счетам клиентов", - прокомментировал директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов.
По его словам, взрывное увеличение количества приложений, экосистем и дистанционных сервисов, доступных пользователю, провоцирует нелинейный рост количества киберугроз, появление новых векторов атак и требует применения нестандартных подходов к моделированию угроз, а также применения проактивных средств и методов реагирования.