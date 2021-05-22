https://ria.ru/20210522/kardashian-1733370383.html

Ким Кардашьян не хочет, чтобы ее дети смотрели реалити-шоу об их семье

Ким Кардашьян не хочет, чтобы ее дети смотрели реалити-шоу об их семье - РИА Новости, 22.05.2021

Ким Кардашьян не хочет, чтобы ее дети смотрели реалити-шоу об их семье

Ким Кардашьян начала переживать из-за того, как ее дети отнесутся к увиденному в реалити об их семье, сообщает ET Canada. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T05:51

2021-05-22T05:51

2021-05-22T05:51

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ким Кардашьян начала переживать из-за того, как ее дети отнесутся к увиденному в реалити об их семье, сообщает ET Canada.Она призналась, что ее старшая дочь, семилетняя Норт, уже посмотрела отрывки из шоу в соцсети TikTok, а после шутила над мамой. Однако Кардашьян пока сомневается, стоит ли детям сейчас показывать программы, в частности, она не знает, как говорить о ее браке с баскетболистом Крисом Хамфрисом. "Я действительно не хочу объяснять, кто такой Крис Хамфрис. Я не готова к тому, чтобы дети все это увидели, по крайней мере Норт. Недавно они меня попросили разрешения посмотреть шоу, но я действительно сомневаюсь, ведь тогда мне придется многое им объяснить", — говорит Ким Кардашьян.Фотомодель и баскетболист поженились 20 августа 2011, а 31 октября того же года Ким подала на развод. В 2014 Кардашьян вышла замуж за рэпера Канье Уэста. У пары четверо детей. В феврале стало известно, что знаменитости разводятся.

https://ria.ru/20210428/kardashian-1730193265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, канье уэст, новости культуры, шоу-бизнес, кимберли кардашян