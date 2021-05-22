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Настя Каменских выпустила откровенный клип на песню из нового альбома
Настя Каменских выпустила откровенный клип на песню из нового альбома - РИА Новости, 22.05.2021
Настя Каменских выпустила откровенный клип на песню из нового альбома
Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Видео... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T00:32
2021-05-22T00:32
2021-05-22T00:32
культура
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музыка
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. В ролике показано, как Настя танцует в откровенных нарядах. Она появляется в кадре то в красном платье с глубоким декольте и разрезами до бедра, то в блестящем облегающем костюме. По словам певицы, клип рассказывает о "страстной, свободной и чувственной женщине"."Тут тот случай когда в слова не вслушиваешься а смотришь на Настю и ее танцы)", "Наконец-то то у Насти за все время ее сольной карьеры появился хит! Теперь узнаю Настю", "Это просто супер!!! Песня одновременно какая-то глубокая, но и в тоже время разрывная... Я в ауте", — отреагировали на видео фанаты Каменских.
https://ria.ru/20201117/nastya-kamenskikh-1585032413.html
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настя каменских, музыка, новости культуры
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома. Об этом певица рассказала
на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
"Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необыкновенную атмосферу страсти, женственности и любви", — пишет Каменских.
В ролике показано, как Настя танцует в откровенных нарядах. Она появляется в кадре то в красном платье с глубоким декольте и разрезами до бедра, то в блестящем облегающем костюме.
По словам певицы, клип рассказывает о "страстной, свободной и чувственной женщине".
"Тут тот случай когда в слова не вслушиваешься а смотришь на Настю и ее танцы)", "Наконец-то то у Насти за все время ее сольной карьеры появился хит! Теперь узнаю Настю", "Это просто супер!!! Песня одновременно какая-то глубокая, но и в тоже время разрывная... Я в ауте", — отреагировали на видео фанаты Каменских.