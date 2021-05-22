https://ria.ru/20210522/kamenskikh-1733300929.html

Настя Каменских выпустила откровенный клип на песню из нового альбома

Настя Каменских выпустила откровенный клип на песню из нового альбома - РИА Новости, 22.05.2021

Настя Каменских выпустила откровенный клип на песню из нового альбома

Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Видео... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T00:32

2021-05-22T00:32

2021-05-22T00:32

культура

настя каменских

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы. В ролике показано, как Настя танцует в откровенных нарядах. Она появляется в кадре то в красном платье с глубоким декольте и разрезами до бедра, то в блестящем облегающем костюме. По словам певицы, клип рассказывает о "страстной, свободной и чувственной женщине"."Тут тот случай когда в слова не вслушиваешься а смотришь на Настю и ее танцы)", "Наконец-то то у Насти за все время ее сольной карьеры появился хит! Теперь узнаю Настю", "Это просто супер!!! Песня одновременно какая-то глубокая, но и в тоже время разрывная... Я в ауте", — отреагировали на видео фанаты Каменских.

https://ria.ru/20201117/nastya-kamenskikh-1585032413.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настя каменских, музыка, новости культуры