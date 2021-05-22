https://ria.ru/20210522/gretsiya-1733421190.html

В Афинах рассказали о нарушениях в ЕС прав крымских греков

В Афинах рассказали о нарушениях в ЕС прав крымских греков - РИА Новости, 22.05.2021

В Афинах рассказали о нарушениях в ЕС прав крымских греков

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди направила министру иностранных дел Никосу Дендиасу обращение с призывом отменить запрет на право... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T08:33

2021-05-22T08:33

2021-05-22T14:59

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АФИНЫ, 22 мая — РИА Новости. Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди направила министру иностранных дел Никосу Дендиасу обращение с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать Грецию. Апатзиди заявила РИА Новости, что санкционная политика Европейского союза не служит интересам Европы, она только добавляет проблем и правительство Греции обязано защищать права греков в европейских институтах.Депутат призывает Грецию выступить в защиту прав народов.Депутатский запрос в МИДАпатзиди в письме в МИД ссылается на заявление греческого клуба "Друзей Крыма", в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия Евросоюза с политикой, проводимой Россией в ее конфликте с Украиной.Апатзиди критикует европейские санкции."Политика санкций Европейского союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, — это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических "союзников", которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию", — говорится в письме.Депутат заявила, что у Греции есть особая привилегия — объединять народы и культуры, поскольку она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории."Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть не чем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов", — говорится в письме.По словам депутата, Европа не должна жертвовать благополучием и мирным сосуществованием народов во имя узких интересов, тем более чужих."Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно", — говорится в письме.Депутат спрашивает министра, собирается ли он немедленно вмешаться, чтобы остановить иррациональное отношение к крымским грекам и снять запрет на их право посещать Грецию.Парламентская процедураСогласно регламенту парламента Греции, депутаты имеют право задавать письменные вопросы компетентным министрам по любым общественным проблемам, пояснила Апатзиди РИА Новости."Министры должны ответить на вопросы в письменной форме в течение 25 дней с момента их подачи, в противном случае ответы считаются просроченными. Министр имеет право не отвечать на вопрос. Если же ответ дан, то ответы министров на вопросы депутатов заносятся в протоколы парламента", — сообщила Апатзиди.По ее словам, она особо внимательно следит за ситуации в регионе Черного моря, поскольку является понтийской гречанкой."Как женщина — депутат парламента Греции, родом из Понта, я особо интересуюсь и внимательно слежу за развитием событий в Черноморском регионе в целом и в Крыму в частности. МЕРА25 и я лично считаем, что права человека не должны действовать a la carte (по пожеланию). В этом контексте защиты прав человека я решила задать компетентному министру вопрос о запрете на право греков Крыма посещать Грецию", — сказала Апатзиди."МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма", — заявила депутат.Ситуация на УкраинеПартия обеспокоена и ситуацией на Украине."Государство Украина могло бы быть мостом между государствами Европейского союза и Российской Федерацией, выступая как гармоничное поле для развития отношений между ними, либо быть полем конфликта между Россией и Западом. К сожалению, дело идет именно в таком направлении", — считает Апатзиди."Регион Восточной Украины при содействии и поддержке Соединенных Штатов Америки, НАТО и центральных европейских государств, некоторые из которых составляют ядро Европейского союза, превращается в поле конфликта в своеобразной войне между представителями Запада и России", — отметила депутат."Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь — интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий", — сказала Мария Апатзиди.

https://ria.ru/20201113/spetspredstavitel-1584408081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/krym-1602530588.html

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

https://ria.ru/20210423/greki-1729674685.html

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россия, черноморский регион, никос дендиас, черное море, евросоюз, мид греции‎, парламент греции, в мире