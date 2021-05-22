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Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий - РИА Новости, 22.05.2021
Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
Космонавты, которые примут участие в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), прочитали и откорректировали сценарий, сообщил... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T00:12
2021-05-22T00:12
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Космонавты, которые примут участие в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), прочитали и откорректировали сценарий, сообщил космонавт Антон Шкаплеров в эфире Первого канала."Роскосмос" сообщал, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту МКС, начнут подготовку к полету 24 мая. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко приступят к интенсивным тренировкам с 1 июня."Нам было доверено... прочитать этот сценарий, (читалось) очень легко, интересно как профессионалу, за три часа он был прочитан, даже не останавливаясь. Единственное, попросили нас как профессионалов его прочитать и найти ляпы. Немножко мы подкорректировали", - сказал Шкаплеров, добавив, что сценарий всем понравился.По словам режиссера Шипенко, который на МКС выступит еще как оператор и гример, сценарий еще дорабатывается.Пятого октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким."Вызов" – совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
https://ria.ru/20210517/mks-1732620603.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий

00:12 22.05.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© NASA / Roscosmos
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая - РИА Новости. Космонавты, которые примут участие в съемках фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС), прочитали и откорректировали сценарий, сообщил космонавт Антон Шкаплеров в эфире Первого канала.
"Роскосмос" сообщал, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которым в октябре предстоит участвовать в съемке фильма на борту МКС, начнут подготовку к полету 24 мая. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Пересильд и Шипенко приступят к интенсивным тренировкам с 1 июня.
"Нам было доверено... прочитать этот сценарий, (читалось) очень легко, интересно как профессионалу, за три часа он был прочитан, даже не останавливаясь. Единственное, попросили нас как профессионалов его прочитать и найти ляпы. Немножко мы подкорректировали", - сказал Шкаплеров, добавив, что сценарий всем понравился.
По словам режиссера Шипенко, который на МКС выступит еще как оператор и гример, сценарий еще дорабатывается.
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"Вызов" – совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм – часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.
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