https://ria.ru/20210522/falkov-1733448609.html

Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве

Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве - РИА Новости, 22.05.2021

Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T13:44

2021-05-22T13:44

2021-05-22T17:25

россия

валерий фальков

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве."Я думаю, что можно, потому что законодательство это не запрещает, и предлагаю организовать это в самое ближайшее время", - сказал Фальков на марафоне "Новое знание", отвечая на вопрос девушки о том, можно ли ей прийти на стажировку в Минобрнауки.Министр также добавил, что в высшем образовании обязательно будет практическая подготовка, особенно по ряду направлений, где "без неё никуда".

https://ria.ru/20210522/falkov-1733445061.html

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2021

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россия, валерий фальков, общество