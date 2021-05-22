https://ria.ru/20210522/falkov-1733448609.html
Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве
Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве - РИА Новости, 22.05.2021
Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:44
2021-05-22T13:44
2021-05-22T17:25
россия
валерий фальков
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков пообещал студентке организовать стажировку в министерстве."Я думаю, что можно, потому что законодательство это не запрещает, и предлагаю организовать это в самое ближайшее время", - сказал Фальков на марафоне "Новое знание", отвечая на вопрос девушки о том, можно ли ей прийти на стажировку в Минобрнауки.Министр также добавил, что в высшем образовании обязательно будет практическая подготовка, особенно по ряду направлений, где "без неё никуда".
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