https://ria.ru/20210522/donbass-1733426870.html

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.05.2021

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T09:56

2021-05-22T09:56

2021-05-22T09:56

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ДНР сообщили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 25 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 57 единиц", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210520/donbass-1733185512.html

https://ria.ru/20210522/obstrel-1733417761.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сцкк, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире