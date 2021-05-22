https://ria.ru/20210522/donbass-1733426870.html
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.05.2021
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T09:56
2021-05-22T09:56
2021-05-22T09:56
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ДНР сообщили о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 25 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 57 единиц", - добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20210520/donbass-1733185512.html
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