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В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе
В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе - РИА Новости, 22.05.2021
В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе
Работы по благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе начались в Москве , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:01
2021-05-22T13:01
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общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе начались в Москве , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения – Звенигородского шоссе. В рамках благоустройства порядка 17 тысяч метров кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев", - говорится в сообщении. Также специалисты проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и отделят их от дороги гранитным бордюрным камнем."В зоне благоустройства появятся 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов. Для комфорта и безопасности пешеходов установят 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения, реконструируют 8 светофоров", - говорится в сообщении.В Комплексе подчеркнули, что все существующие зеленые насаждения сохранят. "Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников. Зеленые насаждения отделят тротуары от проезжей части, создав тихую и безопасную пешеходную зону", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Установлены временные дорожные знаки, ограждения с сигнальными огнями и информационные щиты."Основные работы планируется завершить до конца лета", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210518/blagoustroystvo-1733113062.html
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москва, общество

В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе

13:01 22.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкМосковская улица Красная Пресня вечером
Московская улица Красная Пресня вечером - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе начались в Москве , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения – Звенигородского шоссе. В рамках благоустройства порядка 17 тысяч метров кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев", - говорится в сообщении. Также специалисты проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и отделят их от дороги гранитным бордюрным камнем.
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"В зоне благоустройства появятся 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов. Для комфорта и безопасности пешеходов установят 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения, реконструируют 8 светофоров", - говорится в сообщении.
В Комплексе подчеркнули, что все существующие зеленые насаждения сохранят. "Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников. Зеленые насаждения отделят тротуары от проезжей части, создав тихую и безопасную пешеходную зону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Установлены временные дорожные знаки, ограждения с сигнальными огнями и информационные щиты.
"Основные работы планируется завершить до конца лета", - сообщили в пресс-службе.
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