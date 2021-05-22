https://ria.ru/20210522/blagoustroystvo-1733444824.html
В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе
В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе - РИА Новости, 22.05.2021
В Москве благоустроят улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе
Работы по благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе начались в Москве , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T13:01
2021-05-22T13:01
2021-05-22T13:01
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39791/53/397915370_0:235:3000:1923_1920x0_80_0_0_89704bcdb104bb429a2d691596568805.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе начались в Москве , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения – Звенигородского шоссе. В рамках благоустройства порядка 17 тысяч метров кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев", - говорится в сообщении. Также специалисты проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и отделят их от дороги гранитным бордюрным камнем."В зоне благоустройства появятся 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов. Для комфорта и безопасности пешеходов установят 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения, реконструируют 8 светофоров", - говорится в сообщении.В Комплексе подчеркнули, что все существующие зеленые насаждения сохранят. "Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников. Зеленые насаждения отделят тротуары от проезжей части, создав тихую и безопасную пешеходную зону", - говорится в сообщении.Отмечается, что на время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Установлены временные дорожные знаки, ограждения с сигнальными огнями и информационные щиты."Основные работы планируется завершить до конца лета", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210518/blagoustroystvo-1733113062.html
https://realty.ria.ru/20210517/park-1732599563.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39791/53/397915370_164:0:2728:1923_1920x0_80_0_0_c775131b95b069ab4966fe79732cd326.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Работы по благоустройству улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе начались в Москве
, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения – Звенигородского шоссе. В рамках благоустройства порядка 17 тысяч метров кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев", - говорится в сообщении. Также специалисты проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и отделят их от дороги гранитным бордюрным камнем.
"В зоне благоустройства появятся 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов. Для комфорта и безопасности пешеходов установят 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения, реконструируют 8 светофоров", - говорится в сообщении.
В Комплексе подчеркнули, что все существующие зеленые насаждения сохранят. "Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников. Зеленые насаждения отделят тротуары от проезжей части, создав тихую и безопасную пешеходную зону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Установлены временные дорожные знаки, ограждения с сигнальными огнями и информационные щиты.
"Основные работы планируется завершить до конца лета", - сообщили в пресс-службе.