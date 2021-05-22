https://ria.ru/20210522/belorussiya-1733436507.html

В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru

В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru - РИА Новости, 22.05.2021

В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru

В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T11:44

2021-05-22T11:44

2021-05-22T14:35

мтс

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152366/21/1523662145_0:224:4323:2656_1920x0_80_0_0_5174d1e42e40dd28d8dc04edb0c54a92.jpg

МИНСК, 22 мая — РИА Новости. В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru.В частности, проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи "Белтелеком". В браузере возникает сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". У оператора МТС sports.ru также не открывается. Пока что сайт доступен через оператора A1.Министерство информации подтвердило Sputnik Беларусь блокировку российского ресурса."Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", — приводит агентство слова первого замглавы ведомства Андрея Кунцевича.В экосистему сервиса sports.ru также входит проект Tribuna, в частности, на белорусском языке. Этот раздел, как правило, наполняется материалами самих пользователей, но модерируется редакцией.

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458024.html

https://ria.ru/20190419/1552851414.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мтс, белоруссия, в мире