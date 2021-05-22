https://ria.ru/20210522/belorussiya-1733436507.html
В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru
В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru - РИА Новости, 22.05.2021
В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru
В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:44
2021-05-22T11:44
2021-05-22T14:35
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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru.В частности, проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи "Белтелеком". В браузере возникает сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". У оператора МТС sports.ru также не открывается. Пока что сайт доступен через оператора A1.Министерство информации подтвердило Sputnik Беларусь блокировку российского ресурса."Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", — приводит агентство слова первого замглавы ведомства Андрея Кунцевича.В экосистему сервиса sports.ru также входит проект Tribuna, в частности, на белорусском языке. Этот раздел, как правило, наполняется материалами самих пользователей, но модерируется редакцией.
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458024.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 мая — РИА Новости.
В Белоруссии
по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru
.
В частности, проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи "Белтелеком". В браузере возникает сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". У оператора МТС
sports.ru также не открывается. Пока что сайт доступен через оператора A1.
Министерство информации подтвердило Sputnik Беларусь блокировку российского ресурса.
"Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", — приводит агентство слова первого замглавы ведомства Андрея Кунцевича.
В экосистему сервиса sports.ru также входит проект Tribuna, в частности, на белорусском языке. Этот раздел, как правило, наполняется материалами самих пользователей, но модерируется редакцией.