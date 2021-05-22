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В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru
В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru - РИА Новости, 22.05.2021
В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru
В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T11:44
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белоруссия
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МИНСК, 22 мая — РИА Новости. В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru.В частности, проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи "Белтелеком". В браузере возникает сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". У оператора МТС sports.ru также не открывается. Пока что сайт доступен через оператора A1.Министерство информации подтвердило Sputnik Беларусь блокировку российского ресурса."Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", — приводит агентство слова первого замглавы ведомства Андрея Кунцевича.В экосистему сервиса sports.ru также входит проект Tribuna, в частности, на белорусском языке. Этот раздел, как правило, наполняется материалами самих пользователей, но модерируется редакцией.
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576458024.html
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мтс, белоруссия, в мире

В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу Sports.ru

11:44 22.05.2021 (обновлено: 14:35 22.05.2021)
 
© Pixabay / SkitterphotoМужчина за комьютером
Мужчина за комьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Pixabay / Skitterphoto
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 мая — РИА Новости. В Белоруссии по решению Министерства информации ограничили доступ к интернет-порталу sports.ru.
В частности, проблемы с доступом наблюдаются у крупнейшего белорусского оператора связи "Белтелеком". В браузере возникает сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". У оператора МТС sports.ru также не открывается. Пока что сайт доступен через оператора A1.
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Министерство информации подтвердило Sputnik Беларусь блокировку российского ресурса.
"Действительно, такое решение принято, с соответствующим ходатайством в Мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушениями законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Помимо sports.ru, заблокированы еще 483 ресурса", — приводит агентство слова первого замглавы ведомства Андрея Кунцевича.
В экосистему сервиса sports.ru также входит проект Tribuna, в частности, на белорусском языке. Этот раздел, как правило, наполняется материалами самих пользователей, но модерируется редакцией.
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