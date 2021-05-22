https://ria.ru/20210522/aerotaksi-1733303423.html

В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси

В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси - РИА Новости, 22.05.2021

В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) к 2025 году планирует разрешить коммерческие аэротакси в странах Евросоюза, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 22.05.2021

2021-05-22T00:46

2021-05-22T00:46

2021-05-22T00:46

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барселона (город)

сантьяго-де-компостела

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) к 2025 году планирует разрешить коммерческие аэротакси в странах Евросоюза, сообщает ЕвроПульс.Такой транспорт позволит уменьшить пробки на дорогах и разгрузить наземные линии.Ожидается, что сначала перевозить пассажиров будут небольшие пилотируемые суда, но впоследствии появится возможность запуска и крупных беспилотных самолетов. Сейчас Европейское агентство авиационной безопасности занимается разработкой сертификации воздушных перевозок в них.По данным издания, в европейских странах уже довольно давно активно обсуждаются перспективы использования аэротакси. Например, оператор общественного транспорта Парижа RATP планирует запустить их в аэропорт Шарль де Голль в 2030 году. Они сократят путешествие из центра Парижа до хаба на севере столицы с 40 до 15 минут.А в испанских городах Барселона и Сантьяго-де-Компостела хотят эксплуатировать такой вид транспорта уже в 2022 году.

https://ria.ru/20210423/niderlandy-1729517435.html

барселона (город)

сантьяго-де-компостела

париж

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