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Туризм
https://ria.ru/20210522/aerotaksi-1733303423.html
В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси
В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси - РИА Новости, 22.05.2021
В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) к 2025 году планирует разрешить коммерческие аэротакси в странах Евросоюза, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T00:46
2021-05-22T00:46
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новости - туризм
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барселона (город)
сантьяго-де-компостела
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) к 2025 году планирует разрешить коммерческие аэротакси в странах Евросоюза, сообщает ЕвроПульс.Такой транспорт позволит уменьшить пробки на дорогах и разгрузить наземные линии.Ожидается, что сначала перевозить пассажиров будут небольшие пилотируемые суда, но впоследствии появится возможность запуска и крупных беспилотных самолетов. Сейчас Европейское агентство авиационной безопасности занимается разработкой сертификации воздушных перевозок в них.По данным издания, в европейских странах уже довольно давно активно обсуждаются перспективы использования аэротакси. Например, оператор общественного транспорта Парижа RATP планирует запустить их в аэропорт Шарль де Голль в 2030 году. Они сократят путешествие из центра Парижа до хаба на севере столицы с 40 до 15 минут.А в испанских городах Барселона и Сантьяго-де-Компостела хотят эксплуатировать такой вид транспорта уже в 2022 году.
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аэропорты, туризм, европейское агентство авиационной безопасности (easa), туристы, новости - туризм, евросоюз, барселона (город), сантьяго-де-компостела , париж, такси

В Европе к 2025 году хотят запустить аэротакси

00:46 22.05.2021
 
© ГК "Аэросоюз"Аэротакси
Аэротакси - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© ГК "Аэросоюз"
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) к 2025 году планирует разрешить коммерческие аэротакси в странах Евросоюза, сообщает ЕвроПульс.
Такой транспорт позволит уменьшить пробки на дорогах и разгрузить наземные линии.
Ожидается, что сначала перевозить пассажиров будут небольшие пилотируемые суда, но впоследствии появится возможность запуска и крупных беспилотных самолетов.
Сейчас Европейское агентство авиационной безопасности занимается разработкой сертификации воздушных перевозок в них.
По данным издания, в европейских странах уже довольно давно активно обсуждаются перспективы использования аэротакси. Например, оператор общественного транспорта Парижа RATP планирует запустить их в аэропорт Шарль де Голль в 2030 году. Они сократят путешествие из центра Парижа до хаба на севере столицы с 40 до 15 минут.
А в испанских городах Барселона и Сантьяго-де-Компостела хотят эксплуатировать такой вид транспорта уже в 2022 году.
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