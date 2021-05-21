https://ria.ru/20210521/zayavki-1733373103.html

Граждане 127 стран подали заявки на международный трек "Лидеров России"

Граждане 127 стран подали заявки на международный трек "Лидеров России" - РИА Новости, 21.05.2021

Граждане 127 стран подали заявки на международный трек "Лидеров России"

Граждане 127 стран подали заявки на участие в новом международном треке конкурса управленцев "Лидеры России", победители которого получат российское гражданство РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:58

2021-05-21T17:58

2021-05-21T17:58

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Граждане 127 стран подали заявки на участие в новом международном треке конкурса управленцев "Лидеры России", победители которого получат российское гражданство по ускоренной процедуре, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что финалисты международной части конкурса "Лидеры России" смогут получить вид на жительство в РФ, а победители - гражданство по ускоренной процедуре."Если начать с международного трека, даже при том, что подача заявок пошла позже и доступ к этой информации сложнее, у нас на сегодняшний день заявки подали люди, являющиеся гражданами 127 стран, а проживают они в 132 странах, это в два раза больше, чем за все предыдущие годы, когда не было отдельного трека", - сказал Кириенко на пресс-конференции.Чаще всего заявки подавали граждане Казахстана (666 человек), Белоруссии (392 человека), Киргизии (345 человек) , Украины (342 человека), Узбекистана (203 человека), Армении (127 человек), Латвии (126 человек), Туркмении (120 человек), Таджикистана (107 человек), Германии (93 человека).Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого – создать социальные лифты для активных граждан страны. Так, за три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира, 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек.

https://ria.ru/20210521/zayavki-1733371949.html

россия

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россия, сергей кириенко, общество