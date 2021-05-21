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Более 173 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России"
Более 173 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России" - РИА Новости, 21.05.2021
Более 173 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России"
Более 173 тысяч заявок поступило на четвертый конкурс управленцев флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Лидеры России",... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:56
2021-05-21T17:56
2021-05-21T17:56
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 173 тысяч заявок поступило на четвертый конкурс управленцев флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Лидеры России", чаще всего регистрировались жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Подача заявок для регистрации на конкурс проходила с 31 марта по 20 мая."Мы провели заседание наблюдательного совета, подвели итоги подачи заявок... Всего 173 тысячи человек на данный момент зарегистрировалось. За четыре сезона у нас в общей сложности зарегистрировалось уже более 800 тысяч человек, 830 тысяч человек", - сказал Кириенко в ходе пресс-конференции.Он подчеркнул, что прием заявок закончился на все треки, кроме трека "Международный".Согласно данным, представленным в презентации, чаще всего заявки поступали от жителей Москвы (21 тысяча), Подмосковья (около 7 тысяч), Санкт-Петербурга (8 тысяч), Свердловской и Самарской областей, Краснодарского края (по 3 тысячи). Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа (36 тысяч), Приволжского (17 тысяч) и Северо-Западного (13 тысяч).По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, трек "Здравоохранение" особый, в стране идет модернизация здравоохранения, его цель в первую очередь - отобрать специалистов, которые будут формировать кадровый резерв для всех уровней здравоохранения.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого – создать социальные лифты для активных граждан страны. Так, за три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира, 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек.
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сергей кириенко, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости
. Более 173 тысяч заявок поступило на четвертый конкурс управленцев флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Лидеры России", чаще всего регистрировались жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
Подача заявок для регистрации на конкурс проходила с 31 марта по 20 мая.
"Мы провели заседание наблюдательного совета, подвели итоги подачи заявок... Всего 173 тысячи человек на данный момент зарегистрировалось. За четыре сезона у нас в общей сложности зарегистрировалось уже более 800 тысяч человек, 830 тысяч человек", - сказал Кириенко в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что прием заявок закончился на все треки, кроме трека "Международный".
Больше всего заявок поступило по трекам "Бизнес и промышленность" - 57 тысяч, "Государственное управление" - 37 тысяч, "Информационные технологии" - 16 тысяч. По данным организаторов, чаще всего заявки поступали от людей в возрасте 31-35 лет и 36-40 лет. Среди участников больше мужчин - 71%, однако 62% участников трека "Культура" - девушки, как и 51% участников трека "Студенты", добавил Кириенко.
Согласно данным, представленным в презентации, чаще всего заявки поступали от жителей Москвы (21 тысяча), Подмосковья (около 7 тысяч), Санкт-Петербурга (8 тысяч), Свердловской и Самарской областей, Краснодарского края (по 3 тысячи). Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа (36 тысяч), Приволжского (17 тысяч) и Северо-Западного (13 тысяч).
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, трек "Здравоохранение" особый, в стране идет модернизация здравоохранения, его цель в первую очередь - отобрать специалистов, которые будут формировать кадровый резерв для всех уровней здравоохранения.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого – создать социальные лифты для активных граждан страны. Так, за три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира, 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек.