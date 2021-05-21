https://ria.ru/20210521/zayavki-1733371949.html

Более 173 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России"

Более 173 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России" - РИА Новости, 21.05.2021

Более 173 тысяч человек подали заявки на конкурс "Лидеры России"

Более 173 тысяч заявок поступило на четвертый конкурс управленцев флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Лидеры России",... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:56

2021-05-21T17:56

2021-05-21T17:56

сергей кириенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595473933_0:90:2953:1751_1920x0_80_0_0_3c802e96e63c293a818c70ab2cf0a07e.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 173 тысяч заявок поступило на четвертый конкурс управленцев флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" "Лидеры России", чаще всего регистрировались жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Подача заявок для регистрации на конкурс проходила с 31 марта по 20 мая."Мы провели заседание наблюдательного совета, подвели итоги подачи заявок... Всего 173 тысячи человек на данный момент зарегистрировалось. За четыре сезона у нас в общей сложности зарегистрировалось уже более 800 тысяч человек, 830 тысяч человек", - сказал Кириенко в ходе пресс-конференции.Он подчеркнул, что прием заявок закончился на все треки, кроме трека "Международный".Согласно данным, представленным в презентации, чаще всего заявки поступали от жителей Москвы (21 тысяча), Подмосковья (около 7 тысяч), Санкт-Петербурга (8 тысяч), Свердловской и Самарской областей, Краснодарского края (по 3 тысячи). Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа (36 тысяч), Приволжского (17 тысяч) и Северо-Западного (13 тысяч).По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, трек "Здравоохранение" особый, в стране идет модернизация здравоохранения, его цель в первую очередь - отобрать специалистов, которые будут формировать кадровый резерв для всех уровней здравоохранения.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" возникла по инициативе президента с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания эффективных социальных лифтов в России. Одним из флагманских проектов платформы стал конкурс "Лидеры России", задача которого – создать социальные лифты для активных граждан страны. Так, за три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира, 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек.

https://ria.ru/20210521/proekty-1733369991.html

https://ria.ru/20191211/1562250520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кириенко, общество