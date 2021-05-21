https://ria.ru/20210521/zakon-1733295404.html

Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности

Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности - РИА Новости, 21.05.2021

Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности

Межпарламентская ассамблея СНГ разрабатывает модельный закон о национальной безопасности, сообщил генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:09

2021-05-21T14:09

2021-05-21T14:09

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Межпарламентская ассамблея СНГ разрабатывает модельный закон о национальной безопасности, сообщил генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА Дмитрий Кобицкий.По его словам, совершенствование и гармонизация национального законодательства государств СНГ в сфере борьбы с преступностью, международным терроризмом, идеями нацизма остается системной задачей МПА.Он напомнил, что вопросы обеспечения национальной безопасности рассматриваются в рамках парламентских конференций по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, которые МПА традиционно проводит совместно с международными партнерами.

https://ria.ru/20210521/vmeshatelstvo-1733289943.html

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