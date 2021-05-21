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Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности
Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности - РИА Новости, 21.05.2021
Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности
Межпарламентская ассамблея СНГ разрабатывает модельный закон о национальной безопасности, сообщил генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:09
2021-05-21T14:09
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Межпарламентская ассамблея СНГ разрабатывает модельный закон о национальной безопасности, сообщил генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА Дмитрий Кобицкий.По его словам, совершенствование и гармонизация национального законодательства государств СНГ в сфере борьбы с преступностью, международным терроризмом, идеями нацизма остается системной задачей МПА.Он напомнил, что вопросы обеспечения национальной безопасности рассматриваются в рамках парламентских конференций по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, которые МПА традиционно проводит совместно с международными партнерами.
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россия, снг, белоруссия

Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности

14:09 21.05.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий
Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Межпарламентская ассамблея СНГ разрабатывает модельный закон о национальной безопасности, сообщил генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА Дмитрий Кобицкий.
По его словам, совершенствование и гармонизация национального законодательства государств СНГ в сфере борьбы с преступностью, международным терроризмом, идеями нацизма остается системной задачей МПА.
"На данный момент нами разрабатывается модельный закон о национальной безопасности", - сказал Кобицкий в ходе международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что вопросы обеспечения национальной безопасности рассматриваются в рамках парламентских конференций по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, которые МПА традиционно проводит совместно с международными партнерами.
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