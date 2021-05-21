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Захарова оценила решение о запрете на наем местных граждан посольствами
Захарова оценила решение о запрете на наем местных граждан посольствами - РИА Новости, 21.05.2021
Захарова оценила решение о запрете на наем местных граждан посольствами
Запрет на наем местных граждан посольствами США и Чехии в России не противоречит Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:53
2021-05-21T17:53
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чехия
сша
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запрет на наем местных граждан посольствами США и Чехии в России не противоречит Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В соответствии с указом президента РФ и распоряжением правительства в отношении дипмиссий США и Чехии введены ограничения по найму сотрудников из числа российских граждан."Звучат голоса о якобы противоречии этих мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Такие утверждения не соответствуют действительности ... Решения российской стороны не являются дискриминационными, так как в соответствии с пунктом 2а) статьи 47 упомянутой Венской конвенции не считается, что имеет место дискриминация, "если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем государстве", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.Она напомнила, что эти запреты и ограничения "введены в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении Российской Федерации, вылившиеся в безосновательное, масштабное сокращение персонала российских дипмиссий".Захарова подчеркнула также, что Россия "никогда первой не инициировала недружественных шагов в отношении других государств, подобных высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами"."Инициаторы этой затеи были бы должны понимать последствия", - добавила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20210514/diplomatriya-1732293302.html
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россия, мария захарова, чехия, сша, в мире

Захарова оценила решение о запрете на наем местных граждан посольствами

17:53 21.05.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запрет на наем местных граждан посольствами США и Чехии в России не противоречит Венской конвенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В соответствии с указом президента РФ и распоряжением правительства в отношении дипмиссий США и Чехии введены ограничения по найму сотрудников из числа российских граждан.
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"Звучат голоса о якобы противоречии этих мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Такие утверждения не соответствуют действительности ... Решения российской стороны не являются дискриминационными, так как в соответствии с пунктом 2а) статьи 47 упомянутой Венской конвенции не считается, что имеет место дискриминация, "если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем государстве", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что эти запреты и ограничения "введены в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении Российской Федерации, вылившиеся в безосновательное, масштабное сокращение персонала российских дипмиссий".
Захарова подчеркнула также, что Россия "никогда первой не инициировала недружественных шагов в отношении других государств, подобных высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами".
"Инициаторы этой затеи были бы должны понимать последствия", - добавила представитель МИД РФ.
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