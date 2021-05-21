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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210521/vyplaty-1733379229.html
Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми одобрена повышенная соцвыплата
Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми одобрена повышенная соцвыплата - РИА Новости, 21.05.2021
Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми одобрена повышенная соцвыплата
Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми от трех до семи лет одобрена повышенная соцвыплата, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:29
2021-05-21T18:29
ямало-ненецкий автономный округ
россия
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
владимир путин
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми от трех до семи лет одобрена повышенная соцвыплата, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Во исполнение апрельского указа президента РФ Владимира Путина власти ЯНАО помогают семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Среди мер поддержки – выплата на детей от трех до семи лет включительно для семей с низким доходом."С 1 апреля размер данного пособия увеличен и теперь предоставляется более адресно, с учетом имущественной обеспеченности семьи. За 1,5 месяца более 1600 ямальским семьям пособие назначено в размере 16 903 рублей (100% от прожиточного минимума), более чем 130 семьям – в размере 12 677,25 рублей (75% от прожиточного минимума), более чем 220 семьям – 8451,5 рублей (50% от прожиточного минимума)", - говорится в сообщении.Ранее о необходимости принять соответствующие изменения в законодательство округа для реализации поручений президента говорил глава региона Дмитрий Артюхов.Решение о назначении пособия выносится до 30 рабочих дней. Поэтому часть апрельских заявлений еще находится на рассмотрении: сделаны межведомственные запросы в другие органы власти - Росреестр, налоговую. "Заявителям не стоит беспокоиться, каждое обращение обязательно будет рассмотрено в установленные сроки", – приводятся в сообщении слова Оксаны Медынской, первого заместителя директора окружного департамента социальной защиты населения.Действующие получатели могут до конца года обратиться за пересмотром размера выплаты. При наличии права также будет сделан перерасчет с 1 января 2021 года."Гражданам, которым пособие было продлено автоматически, то есть без заявления, перерасчет с января не производился, так как он осуществляется исключительно на основании обращения после 1 апреля", – поясняет Медынская.
https://ria.ru/20210513/yamal-1732143304.html
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россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), владимир путин, общество

Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми одобрена повышенная соцвыплата

18:29 21.05.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Почти 1,8 тысячи ямальских семей с детьми от трех до семи лет одобрена повышенная соцвыплата, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Во исполнение апрельского указа президента РФ Владимира Путина власти ЯНАО помогают семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Среди мер поддержки – выплата на детей от трех до семи лет включительно для семей с низким доходом.
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"С 1 апреля размер данного пособия увеличен и теперь предоставляется более адресно, с учетом имущественной обеспеченности семьи. За 1,5 месяца более 1600 ямальским семьям пособие назначено в размере 16 903 рублей (100% от прожиточного минимума), более чем 130 семьям – в размере 12 677,25 рублей (75% от прожиточного минимума), более чем 220 семьям – 8451,5 рублей (50% от прожиточного минимума)", - говорится в сообщении.
Ранее о необходимости принять соответствующие изменения в законодательство округа для реализации поручений президента говорил глава региона Дмитрий Артюхов.
Решение о назначении пособия выносится до 30 рабочих дней. Поэтому часть апрельских заявлений еще находится на рассмотрении: сделаны межведомственные запросы в другие органы власти - Росреестр, налоговую. "Заявителям не стоит беспокоиться, каждое обращение обязательно будет рассмотрено в установленные сроки", – приводятся в сообщении слова Оксаны Медынской, первого заместителя директора окружного департамента социальной защиты населения.
Действующие получатели могут до конца года обратиться за пересмотром размера выплаты. При наличии права также будет сделан перерасчет с 1 января 2021 года.
"Гражданам, которым пособие было продлено автоматически, то есть без заявления, перерасчет с января не производился, так как он осуществляется исключительно на основании обращения после 1 апреля", – поясняет Медынская.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Владимир ПутинОбщество
 
 
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