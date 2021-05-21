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Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции
Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции - РИА Новости, 21.05.2021
Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции
Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:31
2021-05-21T13:31
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
tiktok
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
белоруссия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих обучающих тренингах по вовлечению подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии соцсеть TikTok, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Центр ежегодно организует обучающие тренинги, на них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются. Обратите внимание, программа предусматривает освещение темы: подростки как целевая аудитория гражданских организаций, а также изучение платформы TikTok", - сказал Пискарев на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что в январе этого года именно через соцсети TikTok детей и подростков призывали к массовым беспорядкам на площадях и улицах Москвы и других городов.По его словам, "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию.Кроме того, депутат Госдумы сообщил, что, по имеющимся данным, российскими НПО-иноагентами проводятся "просветительские" мероприятия для школьников, которые направлены на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории. "Материалы этих программ используются для пропаганды модной сейчас у коллективного Запада темы проблем советского времени. Активно изготавливаются тенденциозные настольные игры для подростков в возрасте 10-11 лет по советской истории", - отметил Пискарев.Информация о проделанной в этом направлении "работе" была найдена в отчетах образовательных программ все того же "Пражского центра", уточнил он.В декабре прошлого года Минюст РФ внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, "Пражский центр гражданского общества" и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура России признала нежелательной работу в стране указанных организаций. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
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россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, белоруссия

Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции

13:31 21.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих обучающих тренингах по вовлечению подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии соцсеть TikTok, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Центр ежегодно организует обучающие тренинги, на них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются. Обратите внимание, программа предусматривает освещение темы: подростки как целевая аудитория гражданских организаций, а также изучение платформы TikTok", - сказал Пискарев на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что в январе этого года именно через соцсети TikTok детей и подростков призывали к массовым беспорядкам на площадях и улицах Москвы и других городов.
"Согласно имеющимся документам, "Пражский центр" готовит рекомендации для Европейского Союза - при этом обращаю внимание на формулировку, которая используется в их работе - "по взращиванию другой России". Ну и, соответственно, по увеличению финансирования программ вовлечения молодых россиян в деструктивную деятельность. Вот что они хотят", - отметил Пискарев.
По его словам, "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию.
Кроме того, депутат Госдумы сообщил, что, по имеющимся данным, российскими НПО-иноагентами проводятся "просветительские" мероприятия для школьников, которые направлены на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории. "Материалы этих программ используются для пропаганды модной сейчас у коллективного Запада темы проблем советского времени. Активно изготавливаются тенденциозные настольные игры для подростков в возрасте 10-11 лет по советской истории", - отметил Пискарев.
Информация о проделанной в этом направлении "работе" была найдена в отчетах образовательных программ все того же "Пражского центра", уточнил он.
В декабре прошлого года Минюст РФ внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, "Пражский центр гражданского общества" и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура России признала нежелательной работу в стране указанных организаций. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 14:35Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
У Госсекретариата Совбеза Белоруссии появится новый статус
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияTikTokВасилий ПискаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФБелоруссия
 
 
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