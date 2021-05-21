https://ria.ru/20210521/vovlechenie-1733288498.html

Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции

Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции - РИА Новости, 21.05.2021

Пискарев: TikTok используют для вовлечения подростков в незаконные акции

Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:31

2021-05-21T13:31

2021-05-21T13:31

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

tiktok

василий пискарев

госдума рф

генеральная прокуратура рф

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подконтрольная США чешская организация "Пражский центр гражданского общества", деятельность которой признана нежелательной в РФ, активно использует в своих обучающих тренингах по вовлечению подростков в незаконные акции на территории России и Белоруссии соцсеть TikTok, заявил в пятницу глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Центр ежегодно организует обучающие тренинги, на них учат совершать "цветные революции" и вовлекать в незаконные акции детей как на территории России, так и на территории Белоруссии. Подтверждающие выводы и документы у нас имеются. Обратите внимание, программа предусматривает освещение темы: подростки как целевая аудитория гражданских организаций, а также изучение платформы TikTok", - сказал Пискарев на международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что в январе этого года именно через соцсети TikTok детей и подростков призывали к массовым беспорядкам на площадях и улицах Москвы и других городов.По его словам, "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в РФ организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для российских граждан, приехавших в Чехию.Кроме того, депутат Госдумы сообщил, что, по имеющимся данным, российскими НПО-иноагентами проводятся "просветительские" мероприятия для школьников, которые направлены на искажение и очернение совместной российско-белорусской истории. "Материалы этих программ используются для пропаганды модной сейчас у коллективного Запада темы проблем советского времени. Активно изготавливаются тенденциозные настольные игры для подростков в возрасте 10-11 лет по советской истории", - отметил Пискарев.Информация о проделанной в этом направлении "работе" была найдена в отчетах образовательных программ все того же "Пражского центра", уточнил он.В декабре прошлого года Минюст РФ внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, "Пражский центр гражданского общества" и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура России признала нежелательной работу в стране указанных организаций. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

https://ria.ru/20210518/belorussiya-1732808616.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, белоруссия