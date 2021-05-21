https://ria.ru/20210521/vospitanie-1733374751.html

Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде

Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде - РИА Новости, 21.05.2021

Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде

Проблема пересмотра итогов исторических событий в ряду внешних вызовов народам России и Белоруссии возникла в цифровом информационном поле, где обществом... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:26

2021-05-21T18:26

2021-05-21T18:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

госдума рф

китай

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Проблема пересмотра итогов исторических событий в ряду внешних вызовов народам России и Белоруссии возникла в цифровом информационном поле, где обществом оказались упущены возможности патриотического воспитания, считает депутат Госдумы РФ Сергей Крючек.Он выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая прошла на площадке "МИА Россия сегодня".По словам Крючека, недостаточное присутствие темы патриотического воспитания в цифровом пространстве позволили определенным силам не только пересматривать итоги исторических событий, но и пытаться навязывать свою политику и мнения суверенным государствам, призывая к различным формам протеста, вплоть до насильственных действий. Депутат подчеркнул, что определенные силы не оставляют попыток переписать историю и командовать суверенными государствами. "Сейчас уже фактически пик таких попыток. Ведь в мире появляются новые центры экономического развития – Китай, Индия. Суверенные государства становятся сильнее", - считает Крючек.

https://ria.ru/20210521/melnikov-1733320654.html

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китай

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россия, госдума рф, китай, белоруссия