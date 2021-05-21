Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210521/vospitanie-1733374751.html
Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде
Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде - РИА Новости, 21.05.2021
Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде
Проблема пересмотра итогов исторических событий в ряду внешних вызовов народам России и Белоруссии возникла в цифровом информационном поле, где обществом... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:26
2021-05-21T18:26
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
госдума рф
китай
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378065_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_16a3175dc93cc7d2fbd7f069cbaede22.jpg
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Проблема пересмотра итогов исторических событий в ряду внешних вызовов народам России и Белоруссии возникла в цифровом информационном поле, где обществом оказались упущены возможности патриотического воспитания, считает депутат Госдумы РФ Сергей Крючек.Он выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая прошла на площадке "МИА Россия сегодня".По словам Крючека, недостаточное присутствие темы патриотического воспитания в цифровом пространстве позволили определенным силам не только пересматривать итоги исторических событий, но и пытаться навязывать свою политику и мнения суверенным государствам, призывая к различным формам протеста, вплоть до насильственных действий. Депутат подчеркнул, что определенные силы не оставляют попыток переписать историю и командовать суверенными государствами. "Сейчас уже фактически пик таких попыток. Ведь в мире появляются новые центры экономического развития – Китай, Индия. Суверенные государства становятся сильнее", - считает Крючек.
https://ria.ru/20210521/melnikov-1733320654.html
россия
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733378065_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_17485a3682b824cc1e93ea805681bd01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, китай, белоруссия

Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде

18:26 21.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на территории мемориального ансамбля "Малая Земля" в Новороссийске
Участники военно-патриотического общественного движения Юнармия на территории мемориального ансамбля Малая Земля в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Проблема пересмотра итогов исторических событий в ряду внешних вызовов народам России и Белоруссии возникла в цифровом информационном поле, где обществом оказались упущены возможности патриотического воспитания, считает депутат Госдумы РФ Сергей Крючек.
Он выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая прошла на площадке "МИА Россия сегодня".
По словам Крючека, недостаточное присутствие темы патриотического воспитания в цифровом пространстве позволили определенным силам не только пересматривать итоги исторических событий, но и пытаться навязывать свою политику и мнения суверенным государствам, призывая к различным формам протеста, вплоть до насильственных действий.
"Земной шар – это большой, многоквартирный дом, где живут соседи: россиянин и белорус, этажом выше – скандинавы, этажом ниже - азиаты. Если мы сосуществуем мирно, то мне безразлично, кто как живет. Главное, чтобы соседи поддерживали порядок, не шумели. Но когда кто-то пытается залезть в твой дом и командовать, это – наглость", - прокомментировал он.
Депутат подчеркнул, что определенные силы не оставляют попыток переписать историю и командовать суверенными государствами.
"Сейчас уже фактически пик таких попыток. Ведь в мире появляются новые центры экономического развития – Китай, Индия. Суверенные государства становятся сильнее", - считает Крючек.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
15:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Мельников: нужно формировать в обществе установки подлинного патриотизма
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияГосдума РФКитайБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Ростех начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
Лента новостейМолния