Крючек: надо усиливать патриотическое воспитание в цифровой среде
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчастники военно-патриотического общественного движения "Юнармия" на территории мемориального ансамбля "Малая Земля" в Новороссийске
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Проблема пересмотра итогов исторических событий в ряду внешних вызовов народам России и Белоруссии возникла в цифровом информационном поле, где обществом оказались упущены возможности патриотического воспитания, считает депутат Госдумы РФ Сергей Крючек.
Он выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая прошла на площадке "МИА Россия сегодня".
По словам Крючека, недостаточное присутствие темы патриотического воспитания в цифровом пространстве позволили определенным силам не только пересматривать итоги исторических событий, но и пытаться навязывать свою политику и мнения суверенным государствам, призывая к различным формам протеста, вплоть до насильственных действий.
"Земной шар – это большой, многоквартирный дом, где живут соседи: россиянин и белорус, этажом выше – скандинавы, этажом ниже - азиаты. Если мы сосуществуем мирно, то мне безразлично, кто как живет. Главное, чтобы соседи поддерживали порядок, не шумели. Но когда кто-то пытается залезть в твой дом и командовать, это – наглость", - прокомментировал он.
Депутат подчеркнул, что определенные силы не оставляют попыток переписать историю и командовать суверенными государствами.