https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733380276.html
Более 56 тысяч ямальцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Более 56 тысяч ямальцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
Более 56 тысяч ямальцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Более 74 тысяч ямальцев сделали первую прививку от коронавируса, свыше 56 тысяч из них прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:34
2021-05-21T18:34
2021-05-21T18:34
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
ноябрьск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794293_0:265:3054:1983_1920x0_80_0_0_421b70a93a8a34a61c8e09d46c2f17e8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более 74 тысяч ямальцев сделали первую прививку от коронавируса, свыше 56 тысяч из них прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."На сегодняшний день на Ямале вакцинацию прошли более 74 тысяч человек, более 56 тысяч из них получили второй компонент. К коллективному иммунитету Ямал движется высокими темпами. В регионе привито 30% населения, подлежащего вакцинации (в среднем по России - около 20%)", - говорится в сообщении.Так, в Новом Уренгое вакцинацию прошли более 13 тысяч человек, 9,5 тысячи из них уже завершили процедуру."В период отпусков жители Ямала разъезжаются не только по всей стране, но и отдыхают за границей. Прививка позволяет чувствовать себя защищенным. Предпочтение сегодня новоуренгойцы отдают вакцине "Гам-Ковид-Вак". Сформировалось доверие к препарату. Но стоит помнить, что ответ иммунной системы человека индивидуален, у некоторых он слабее, у кого-то чуть запаздывает, поэтому носить маски и соблюдать меры профилактики по-прежнему необходимо. Так мы заботимся и об окружающих", – приводятся в сообщении слова главного врача городской больницы Нового Уренгоя Кирилла Трапезникова.Сам он привился одним из первых и стал примером для коллег и пациентов.Сейчас уровень заболеваемости в Новом Уренгое фиксируется на стабильно низкой отметке."Ямальцы проявляют достаточно высокую ответственность по отношению к собственному здоровью и благополучию окружающих. Перед отпускным периодом количество желающих вакцинироваться увеличилось. Учитывая спрос, для удобства жителей в регионе организовано 74 пункта вакцинации", - отмечают власти.В крупных городах округа прививку можно поставить в мобильных пунктах. В Новом Уренгое пункты расположены в ТРЦ "Солнечный", ГДК "Октябрь", ДС "Звездный", в Ноябрьске дополнительный пункт расположен в СОК "Зенит", в столице округа – в культурно-деловом центре. В Новом Уренгое в рабочие часы пунктов сделать прививку можно без предварительной записи."Вакцинация от коронавируса дает ряд преимуществ. Пока это единственный способ не заболеть и путешествовать без риска для здоровья. Чем быстрее ямальцы привьются, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, и мы победим болезнь", – цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/lotereya-1732813886.html
https://ria.ru/20210513/proekt-1732124952.html
россия
ямал
ноябрьск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794293_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_be984bd3e2695c4b126e7ba524e3e1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, ноябрьск, общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Более 74 тысяч ямальцев сделали первую прививку от коронавируса, свыше 56 тысяч из них прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"На сегодняшний день на Ямале
вакцинацию прошли более 74 тысяч человек, более 56 тысяч из них получили второй компонент. К коллективному иммунитету Ямал движется высокими темпами. В регионе привито 30% населения, подлежащего вакцинации (в среднем по России
- около 20%)", - говорится в сообщении.
Так, в Новом Уренгое
вакцинацию прошли более 13 тысяч человек, 9,5 тысячи из них уже завершили процедуру.
"В период отпусков жители Ямала разъезжаются не только по всей стране, но и отдыхают за границей. Прививка позволяет чувствовать себя защищенным. Предпочтение сегодня новоуренгойцы отдают вакцине "Гам-Ковид-Вак". Сформировалось доверие к препарату. Но стоит помнить, что ответ иммунной системы человека индивидуален, у некоторых он слабее, у кого-то чуть запаздывает, поэтому носить маски и соблюдать меры профилактики по-прежнему необходимо. Так мы заботимся и об окружающих", – приводятся в сообщении слова главного врача городской больницы Нового Уренгоя Кирилла Трапезникова.
Сам он привился одним из первых и стал примером для коллег и пациентов.
Сейчас уровень заболеваемости в Новом Уренгое фиксируется на стабильно низкой отметке.
"Ямальцы проявляют достаточно высокую ответственность по отношению к собственному здоровью и благополучию окружающих. Перед отпускным периодом количество желающих вакцинироваться увеличилось. Учитывая спрос, для удобства жителей в регионе организовано 74 пункта вакцинации", - отмечают власти.
В крупных городах округа прививку можно поставить в мобильных пунктах. В Новом Уренгое пункты расположены в ТРЦ "Солнечный", ГДК "Октябрь", ДС "Звездный", в Ноябрьске
дополнительный пункт расположен в СОК "Зенит", в столице округа – в культурно-деловом центре. В Новом Уренгое в рабочие часы пунктов сделать прививку можно без предварительной записи.
"Вакцинация от коронавируса дает ряд преимуществ. Пока это единственный способ не заболеть и путешествовать без риска для здоровья. Чем быстрее ямальцы привьются, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, и мы победим болезнь", – цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.