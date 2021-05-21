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Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей
Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей - РИА Новости, 21.05.2021
Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей
Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 1,4 миллиона жителей, второй — 1,3 миллиона человек, сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:20
2021-05-21T21:53
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 1,4 миллиона жителей, второй — 1,3 миллиона человек, сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на марафоне "Новое знание".В то же время доля привившихся в столице меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на бесплатную вакцинацию и другие бонусы от властей."Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем по некоторым даже в разы", — сказал он в выступлении, видео которого опубликовано в его блоге.По словам Собянина, эта цифра могла бы быть гораздо больше, так как вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках и во всех удобных для граждан местах, а пожилые москвичи могут получить за прививку бонусы в виде тысячи рублей.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей

17:20 21.05.2021 (обновлено: 21:53 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек заполняет анкету перед вакцинацией в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Молодой человек заполняет анкету перед вакцинацией в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 1,4 миллиона жителей, второй — 1,3 миллиона человек, сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на марафоне "Новое знание".
В то же время доля привившихся в столице меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на бесплатную вакцинацию и другие бонусы от властей.
"Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем по некоторым даже в разы", — сказал он в выступлении, видео которого опубликовано в его блоге.
По словам Собянина, эта цифра могла бы быть гораздо больше, так как вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках и во всех удобных для граждан местах, а пожилые москвичи могут получить за прививку бонусы в виде тысячи рублей.
Вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
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