https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733344120.html
Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей
Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей - РИА Новости, 21.05.2021
Собянин назвал число привитых от коронавируса москвичей
Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 1,4 миллиона жителей, второй — 1,3 миллиона человек, сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:20
2021-05-21T17:20
2021-05-21T21:53
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве получили 1,4 миллиона жителей, второй — 1,3 миллиона человек, сообщается в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на марафоне "Новое знание".В то же время доля привившихся в столице меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на бесплатную вакцинацию и другие бонусы от властей."Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем по некоторым даже в разы", — сказал он в выступлении, видео которого опубликовано в его блоге.По словам Собянина, эта цифра могла бы быть гораздо больше, так как вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках и во всех удобных для граждан местах, а пожилые москвичи могут получить за прививку бонусы в виде тысячи рублей.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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