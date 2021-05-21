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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733240376.html
Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве
Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 21.05.2021
Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве
Доля привившихся от COVID в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию и... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:47
2021-05-21T09:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доля привившихся от COVID в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию и предлагает бонусы, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.По словам мэра, на прошлой неделе он встречался с активистами севера-востока Москвы, где рассказал им о ходе вакцинации."Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы", - говорит мэр в своём выступлении, видео которого опубликовано в блоге.По словам мэра, привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей Москвы, эта цифра могла быть в разы больше, по мнению Собянина, так как вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках и во всех удобных для граждан местах, а пожилые москвичи могут получить за прививку бонусы в виде тысячи рублей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве

09:47 21.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доля привившихся от COVID в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию и предлагает бонусы, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, на прошлой неделе он встречался с активистами севера-востока Москвы, где рассказал им о ходе вакцинации.
"Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы", - говорит мэр в своём выступлении, видео которого опубликовано в блоге.
По словам мэра, привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей Москвы, эта цифра могла быть в разы больше, по мнению Собянина, так как вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках и во всех удобных для граждан местах, а пожилые москвичи могут получить за прививку бонусы в виде тысячи рублей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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