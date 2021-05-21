https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733240376.html

Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве

Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 21.05.2021

Собянин оценил темпы вакцинации от COVID-19 в Москве

Доля привившихся от COVID в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:47

2021-05-21T09:47

2021-05-21T09:47

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доля привившихся от COVID в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что город организовал масштабную бесплатную вакцинацию и предлагает бонусы, сообщил в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.По словам мэра, на прошлой неделе он встречался с активистами севера-востока Москвы, где рассказал им о ходе вакцинации."Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы", - говорит мэр в своём выступлении, видео которого опубликовано в блоге.По словам мэра, привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей Москвы, эта цифра могла быть в разы больше, по мнению Собянина, так как вакцинация организована уже и в торговых центрах, и в парках и во всех удобных для граждан местах, а пожилые москвичи могут получить за прививку бонусы в виде тысячи рублей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество