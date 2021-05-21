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Минздрав призвал использовать все возможности для вакцинации пожилых
Минздрав призвал использовать все возможности для вакцинации пожилых - РИА Новости, 21.05.2021
Минздрав призвал использовать все возможности для вакцинации пожилых
Для привлечения к вакцинации пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями надо использовать все возможности, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:42
2021-05-21T09:42
2021-05-21T09:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Для привлечения к вакцинации пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями надо использовать все возможности, сообщила пресс-служба Минздрава России."В связи с крайне высоким риском тяжелого течения COVID-19 и летального исхода у пациентов старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, министр подчеркнул необходимость использовать все возможности для привлечения таких пациентов к вакцинации", - говорится в сообщении.На каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации, уточнили в пресс-службе."Вакцинация этих групп должна быть организована при прохождении лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания. Также возможность вакцинироваться должна быть обеспечена при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение. Мы должны приложить все усилиях для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан", - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)