https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733239626.html

Минздрав призвал использовать все возможности для вакцинации пожилых

Минздрав призвал использовать все возможности для вакцинации пожилых - РИА Новости, 21.05.2021

Минздрав призвал использовать все возможности для вакцинации пожилых

Для привлечения к вакцинации пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями надо использовать все возможности, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:42

2021-05-21T09:42

2021-05-21T09:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Для привлечения к вакцинации пациентов старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями надо использовать все возможности, сообщила пресс-служба Минздрава России."В связи с крайне высоким риском тяжелого течения COVID-19 и летального исхода у пациентов старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, министр подчеркнул необходимость использовать все возможности для привлечения таких пациентов к вакцинации", - говорится в сообщении.На каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации, уточнили в пресс-службе."Вакцинация этих групп должна быть организована при прохождении лечения в стационарах, при нахождении в учреждениях социального обслуживания. Также возможность вакцинироваться должна быть обеспечена при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение. Мы должны приложить все усилиях для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан", - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)